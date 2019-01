Los Reyes Magos ya están aquí… ¡Date un capricho! Ana Ruiz de Infante

viernes, 4 de enero de 2019, 09:24 h (CET) Si eres de los que deja los regalos para última hora o todavía está dudando qué pedirse a los Reyes Magos, aquí van algunas ideas:



Vela White Jasmin: un regalo con el que siempre acertarás, el olor de esta vela es una de mis favoritas. Las tienes de muchas firmas, la versión más económica es la de Zara, ahora con una versión navideña con un nuevo packaging con reflejos dorados ideal…Pero si quieres buscar un regalo más especial también tienes otras opciones, como la de la firma Jo Malone o la francesa Dyptique.

Otra idea genial es la que nos propone la firma Guerlain, en el Corte Inglés de Castellana te ponen durante estos días tus iniciales o tu nombre en sus productos: labiales, perfumes o en sus míticos terracotta…

Si quieres empezar este año con mejor cara, nada como un buen tratamiento en un centro especializado. En Madrid os recomiendo Carmen Navarro o Cristina Galmiche, en este último os sugiero su limpieza facial, un must que no debes perderte....



Y si hablamos de cremas, es el momento de darte un capricho con la nueva fórmula remasterizada de la Prairie: Skin Caviar Luxe Cream, una hidratante que ofrece una dimensión única de lujo combinada con su efecto lifting.

