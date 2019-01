Grupo TESCO recomienda el uso de productos de limpieza sostenibles Comunicae

jueves, 3 de enero de 2019, 11:01 h (CET) Ventajas del uso de productos de limpieza con la etiqueta Ecolabel por empresas del sector El cuidado del medio ambiente es una preocupación tanto para el gobierno como para las empresas y los ciudadanos. En este momento todo el mundo es consciente de que la generación de residuos y la contaminación son un gran problema en los países desarrollados, por lo que usar productos de limpieza sostenibles se ha convertido en una prioridad para las empresas de limpieza que apuestan por la sostenibilidad.

Cada vez son más las empresas concienciadas con este problema y por ello centran sus esfuerzos en reducir, reciclar y reutilizar. Para lograr minimizar el impacto medioambiente, muchas apuestan por los productos sostenibles de sus proveedores.

Los gobiernos trabajan para mejorar la sostenibilidad y uno de sus objetivos es implantar paulatinamente un sistema industrial que minimice el impacto medioambiental. Para ello se han establecido una serie de criterios para determinar las condiciones que deben reunir los productos sostenibles.

La etiqueta Ecolabel es uno de los certificados de sostenibilidad más completos y es otorgada por la UE a aquellos productos que cumplen con la normativa en los procesos de extracción de materias primas, producción, distribución, utilización y eliminación al finalizar su vida útil.

"Estamos 100% comprometidos con la conservación del medioambiente, por lo que los productos que utilizamos para la prestación de los servicios de limpieza tienen la etiqueta ecolabel, minimizando así el impacto medioambiental", señala Ricardo Riera, Director Comercial de Grupo TESCO.

Para la elaboración de productos respetuosos con el medio ambiente se utilizan en mayor medida ingredientes de origen natural, no químico (normalmente un 95% o más). Estos productos no contienen sustancias tóxicas o peligrosas para la salud y son biodegradables.

Beneficios de los productos de limpieza sostenibles

Las empresas que apuestan por la sostenibilidad dependen en menor medida de las materias primas y la fluctuación de los precios de la energía y los carburantes, lo que supone un gran ahorro.

Hacer un buen uso de los recursos ayuda a su conservación, a reducir la contaminación del agua y a reducir las emisiones de CO2.

Reducir la demanda de materias primas no sostenibles mejora el impacto negativo que conlleva su obtención.

Los productos verdes ofrecen mayor funcionalidad y facilidad de uso, una vida útil más prolongada y mayor facilidad para ser reciclados.

Los trabajadores que utilizan productos de limpieza sostenibles reducen su riesgo de padecer algunas enfermedades provocadas por la inhalación de gases tóxicos o por quemaduras debidas al uso de productos químicos agresivos.

Utilizar productos sostenibles supone un valor añadido para la empresa. Los consumidores cada vez más prefieren empresas comprometidas con el planeta y que utilicen suministros verdes.

