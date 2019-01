AirHelp analiza cómo mejorar los viajes en 2019 Comunicae

jueves, 3 de enero de 2019, 12:17 h (CET) 2018 ha sido el peor año para volar. Las aerolíneas deberían reducir la sobreventa de asientos Debido a los retrasos, el exceso de turismo y la mala calidad del servicio de muchas aerolíneas, 2018 ha sido el peor año para coger un avión según AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas.

Un promedio de 172.000 pasajeros procedentes de los España experimentaron interrupciones en sus vuelos en 2018. Depende de las aerolíneas y de los mismos viajeros el mejorar y resolver todos los problemas para poder disfrutar de mejores experiencias en este año nuevo.

Principales causas de las interrupciones de los vuelos

Las principales causas que generan interrupciones aéreas son el clima, la escasez de pilotos y personal de vuelo y el turismo masivo. Con una afluencia mayor de turistas en 2018, las aerolíneas y los viajeros pueden adoptar pequeños cambios para evitar las malas experiencias sufridas este año en 2019.

Minimizar las interrupciones: Aerolíneas

Las aerolíneas pueden ayudar mejorando el problema de la sobreventa de asientos en los vuelos. El exceso de reservas debido a la cantidad de turistas que quieren viajar provoca retrasos y cancelaciones de vuelos. Las compañías aéreas deberían disminuir este problema reduciendo la cantidad de asientos que ponen a la venta. También podrían usar aviones más grandes para las rutas de vuelo más populares durante las temporadas vacacionales para así poder aumentar el número de asientos disponibles.

Las compañías aéreas están obligadas a ser transparentes en sus comunicaciones, no sólo sobre el estado de sus vuelos, sino también sobre los derechos que tienen los pasajeros cuando ocurren retrasos o cancelaciones.

"A medida que las aerolíneas trabajan para ofrecer mejores servicios, los viajeros también pueden tener en cuenta algunos factores para mejorar sus experiencias cuando viajen el próximo año", comenta Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de AirHelp. "Cerca del 50% de los pasajeros aéreos europeos se sienten maltratados por las aerolíneas, lo que indica que las aerolíneas no están ganándose la confianza de los viajeros, enfocándose en guerras de precios y rentabilidad".

Para poder tener los mejores vuelos y vacaciones posibles, los viajeros tienen que considerar lo siguiente en 2019:

Volar durante los días u horas de poca actividad para evitar las grandes multitudes en los aeropuertos. Los vuelos nocturnos son a menudo los menos concurridos, lo que significa que es menos probable que tengan exceso de reservas.

Usar la app de AirHelp para buscar todas las actualizaciones en tiempo real sobre los retrasos y cancelaciones y saber sus derechos a compensaciones. Esta plataforma analiza los vuelos automáticamente. A través de ella se pueden crear mapas que muestran con colores donde se ha viajado y se puede compartir en redes sociales.

Planificar su llegada y salida del aeropuerto con tiempo suficiente, asegurarse de llegar con tiempo para poder pasar el control de seguridad.

Usar sólo equipaje de mano para no tener que facturar y ahorrarse las posibles reclamaciones por su pérdida. La recogida del equipaje suele llevar mucho tiempo extra y ralentiza la salida del aeropuerto. Para viajes cortos recomiendan usar sólo equipaje de mano siempre y cuando todos los artículos cumplan los requisitos de la TSA.

A veces los retrasos son inevitables, así que recomiendan llevar el cargador de dispositivos electrónicos para poder entretenerse mientras se espera a la salida del vuelo.

Conocer los derechos que tiene como pasajero ya que los necesitará en caso de querer reclamar una indemnización. Si vuela dentro de la UE con una compañía europea o su vuelo sale de Europa, puede reclamar hasta 600 € de compensación según la legislación europea EC 261.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store, que permite confirmar si se tiene derecho a reclamar. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea, se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.