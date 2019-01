El Hotel Botánico, galardonado con el premio ‘TUI Holly’ 2019 Comunicae

jueves, 3 de enero de 2019, 15:37 h (CET) Este reconocimiento lo sitúa entre los 100 mejores hoteles del mundo, de entre los 12.000 que trabajan con el Grupo TUI El Hotel Botánico*****GL, ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife, continúa acumulando reconocimientos internacionales que afianzan su valor como destino de excelencia. En esta ocasión, ha recibido la noticia de que, en el mes de marzo, recogerá de nuevo el ‘TUI Holly’ en la feria ITB de Berlín.

Este prestigioso premio lo convierte en uno de los 100 mejores hoteles del mundo de entre los 12 000 que trabajan con el Grupo TUI, y ya son 20 las veces que ha sido reconocido, a lo largo de los años, como destino favorito para el mercado alemán.

Al recibir una vez más este galardón, el Hotel Botánico consolida su posición como una apuesta de calidad, que aporta un plus a la oferta hotelera de Tenerife, y de las Islas Canarias en general. No en vano, se trata de uno de los reconocimientos hoteleros más importantes, que evalúa la satisfacción del cliente; los servicios del hotel; la comida; la limpieza; o la gestión medioambiental, entre otros factores determinados por los visitantes.

La dirección del hotel reconoce que este reconocimiento representa, sin duda, una gran recompensa por toda la labor que realiza diariamente el equipo del Hotel Botánico en su firme compromiso con la calidad y la excelencia.

Reconocimientos recientes

Recientemente, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden se ha convertido también, y por cuarta vez, en el mejor hotel con spa de Europa y del Mediterráneo, tras recibir una vez más el premio de la publicación ‘Condé Nast Johansens’. Este galardón, de reconocido prestigio internacional, reconoce, gracias a las votaciones de los clientes, la excelencia de las instalaciones del hotel y del Spa.

Además, en 2018, el Hotel ha entrado en el ‘Salón de la Fama’ del Certificado de Excelencia de TripAdvisor, después de haber conseguido este distinguido diploma consecutivamente durante los últimos cinco años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.