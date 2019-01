Las mejores videntes predicen qué pasará en el 2019

Siempre que acaba el año, tenemos la necesidad de buenos deseos, de buenos propósitos y a todos nos gustaría en el fondo, saber que será de este nuevo año que nos pisa los talones. Casi nadie se resiste a este instinto que en el fondo nos da miedo y la vez nos atrae

¿Quién no tiene algún amigo que le ha contado con todo lujo de detalles todo lo que su vidente de confianza le ha adelantado de su futuro creándonos la curiosidad o necesidad de acudir nosotros también?

Las mejores videntes de España nos dicen que no ver las energías no significa que éstas no existan aunque la ciencia no pueda dar explicación alguna.

Si estáis interesados en consultar a las mejores videntes, hay varias maneras de contactar con ellas de forma segura, llamando a un 806 o bien, hacer la consulta por el tarot PayPal o llamada VISA, de una manera segura, recuerda que no debes dejar tus datos de la tarjeta de crédito.

Os digo que están consideradas como las mejores videntes de España porque La videncia se trata de intuiciones, de sensaciones y visiones y quién mejor que nosotras para hablar de intuiciones, ¡OJO! No se trata de hacer a un lado a nuestros hombres, pero en el terreno de la intuición somos las reinas y estas videntestienen unas habilidades psíquicas que nos dejan sin palabras dejándonos sorprendidos ante su fuerte intuición y habilidad para predecir y conocer hasta el mínimo detalle

Una parte positiva de acudir a una vidente cuando algo nos angustia es que podemos disipar muchas dudas y podemos cambiar nuestro futuro.

Ni la ciencia puede desbancar con afirmación rotunda que la videncia sea una invención de malas artes, todo lo contrario, nuestros antiguos científicos jugaban sus buenos haceres entre números, astrología, y adivinaciones. Considerándose entonces como hombres sabios. En esa época la sabiduría era masculina entre Reyes y nobles. Mientras las videntes mujeres se consideraban hechiceras y brujas que terminaban resolviendo las dudas y los temores del pueblo.

Las videntes modernas se sincronizan contigo, lo tienen fácil, sus canales espirituales están abiertos y dispuestos a hacer un buen trabajo para ti.

Lo que no podemos negar es que hay numerosos casos a lo largo de los siglos de hechos históricos atestiguados muchos años antes de que sucedieran y que comprueban que existe la clarividencia, uno de los videntes más famosos de todos los tiempos (además de ser una gran vidente también era un respetado científico).

Por lo que llego a la conclusión de que existir, existen. Si son capaces o no depende de su honestidad, que según indican los estudiosos de las ciencias paranormales en nuestra mente existen canales y conocimientos que permiten realizar saltos en el espacio tiempo y ver hechos futuros. Esto puede resultar tan increíble como que exista vida después de la muerte. Pero por que no probarlo y decidir por nosotros mismos.

Como Consejo, para tener un poco de seguridad que quien te atiende está dotada o dotado con el Don de la videncia no debes responder a todo lo que te pregunten por qué están sacándonos más información de la que debemos darle. Si de verdad tiene ese Don ella o el vidente podrá ir conectando contigo y realizarte una consulta satisfactoria.

Einstein dijo: “No hay ningún camino lógico para el descubrimiento de las leyes del universo, el único camino es la intuición”.