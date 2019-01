Javier Rosado se impone en la VIII San Silvestre Seguntina

En féminas, ha repetido su triunfo de 2017 María Jesús Barbolla (Club Canguro). Ha vencido con un tiempo de 28´16”. En torno a seiscientos corredores han despedido 2018 participando en esta carrera popular que se ha convertido en el evento deportivo local de más participación del año. El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, ha clausurado la carrera dedicándosela a la pequeña Lucía Bodega, que no ha podido participar este año por enfermedad, y le ha deseado a ella y su familia, una pronta recuperación El frío y la intensa helada de esta mañana, -el mercurio bajaba hasta -5ºC esta noche en Sigüenza- dejaban paso a una mañana estupenda de deporte en La Alameda de la ciudad del Doncel. Después de ocho ediciones, la San Silvestre es el evento deportivo que más participantes reúne de todo el año en la ciudad del Doncel. No en vano, han participado 400 corredores en la prueba larga, de la que formaron parte también los atletas juveniles y cadetes, y otros casi doscientos niños, entre las categorías chupetines y alevín.



A partir de las once de la mañana, los voluntarios del Club de Atletismo de Sigüenza organizaban las carreras infantiles. Los niños, expectantes, han aportado su alegría matutina a la prueba. Todos a la llegada, recibieron unas chucherías y también un chocolate calentito, además de fruta y la bonita camiseta de la prueba, obviamente personalizada con motivos seguntinos.



Después de la entrega de premios por mérito a los más pequeños, llegaba el momento de la San Silvestre. A las doce y media, la prueba tomaba la salida, con casi cuatrocientos atletas inscritos. Entre ellos había elfos, flores de pascua, sanfermineros, una mesa completa de desayuno, polvorones, renos etc. Todos han querido despedir deportivamente el año.



Ha sido el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, quien ponía en acción a los corredores con la cuenta atrás. El pelotón multicolor de los atletas debía afrontar este año un recorrido un kilómetro más largo que el de ediciones anteriores.



El campeón guadalajareño Javier Rosado (Velociraptor) no ha faltado a su cita con Sigüenza. En 2018 no pudo participar por lesión. En la carrera de hoy ha protagonizado un bonito duelo con el corredor local, Alfonso Garijo (Club Atletismo Sigüenza), que ha ganado el circuito provincial de la Diputación de Guadalajara. Buen conocedor del trazado y su dureza, Garijo ha guardado fuerzas para echar el resto al final, logrando con su táctica alcanzar el segundo puesto. Sin embargo, Rosado se ha mostrado intratable, venciendo con un tiempo de 21´01” “Quería volver aquí, hacerlo bien y ha salido. Alfonso ha corrido a su ritmo, no nos ha seguido de inicio, porque impusimos un ritmo muy fuerte”, contaba el campeón al que le gusta “correr por toda la provincia, disfruto con el atletismo, así que cuanto más, mejor”. Javi Rosado corrió ayer en Cifuentes, y terminará el año corriendo esta tarde en Azuqueca. En 2019 se va a centrar en el duatlón. Intentará unir su facilidad para correr con una mejora para “apretar en la bicicleta”. El campeón también tenía unas palabras para la ciudad. “Correr en Sigüenza, entre monumentos, es un placer, porque vas viendo lo que puedes ver cuando corres a estos ritmos”, terminaba.



De menos a más, Alfonso Garijo se presentaba en el Parque de La Alameda en segundo lugar. “Ha sido una carrera complicada. Javi ha marcado un ritmo muy alto desde el principio. Sabiendo del recorrido y de sus cuestas, me he marcado mi propio ritmo, hasta lograr el segundo puesto”. Como parte del club organizador, el Club de Atletismo de Sigüenza “el de hoy ha sido un magnífico día de deporte, en el que el tiempo ha acompañado y el público también”, dijo al terminar la prueba. Así acaba un excelente año deportivo para el seguntino. “Ha sido mi mejor temporada desde que corro estas carreras populares. Cierro un año perfecto”, añadía. Garijo hizo un tiempo de 21´18”. Tercero ha sido Alejandro Alda (Triatlón Guadalajara), con un tiempo de 21´50”.



En féminas, ha repetido su triunfo de 2017 María Jesús Barbolla (Club Canguro). Ha vencido con un tiempo de 28´16”. “Al ser un kilómetro más larga, la prueba me ha parecido más dura. Había entrenado más, mis condiciones eran mejores, pero me ha costado”, decía. La campeona agradecía los ánimos del público. “Hacen que te crezcas”, aseguraba. Como el año pasado, María Jesus ha corrido, junto a su pareja, empujando el carro con su hijo. “Ha participado en la de los chupetines, y luego ha hecho la carrera con nosotros. Nada mejor que terminar el año con una buena carrera”, aseguraba. La segunda en cruzar la meta ha sido Cristina Alda Blanco (VELOCIRAPTOR), con un tiempo de 28´ 38”, y tercera María Rosado, con un tiempo de 29´23”. La tercera clasificada es hermana del vencedor senior masculino e hija de José María Rosado Calvente, padre de ambos, que ha hecho segundo en la categoría de veteranos y nada menos que cuarto de la general.



Por segundo año consecutivo, la categorías cadete y juvenil han tomado la salida en la prueba senior. Además, y en este caso por tercer año consecutivo, el recorrido se podía hacer como marcha andariega, fomentando con ello el espíritu deportivo de seguntinos de todas las edades.



Los corredores debían recorrer un circuito urbano de algo más de seis kilómetros –algo más largo que el de otros años- que atravesaba los monumentos y lugares emblemáticos de la ciudad, entre los que por supuesto no faltaron la Catedral y la Plaza Mayor. El circuito, no está exento de dureza, puesto que los atletas tienen que hacer frente a las bien conocidas cuestas urbanas de la ciudad.



A partir de las dos de la tarde, llegaba el momento de la entrega de trofeos, en el que además los múltiples patrocinadores de la carrera, entre los que se contaban muchas empresas locales, habían donado diferentes regalos. También hubo premio para los mejores disfraces y sorteo de regalos. Entregaron los trofeos el alcalde de la ciudad, José Manuel Latre, y los concejales del Ayuntamiento y también el director de la planta de Sigüenza de Font-Vella, principal patrocinadora, Miguel Angel Casado.



La carrera la han organizado el Club de Atletismo de Sigüenza y el Ayuntamiento de Sigüenza, contando con el apoyo de decenas de empresas locales y de la Diputación Provincial de Guadalajara. El alcalde de la ciudad, José Manuel Latre, daba las gracias al Club de Atletismo de Sigüenza, a los corredores por su presencia, así como a todos los patrocinadores y voluntarios que han contribuido al éxito, un año más, de la San Silvestre. Además, el alcalde ha querido mencionar al final de la carrera a la pequeña seguntina, Lucía Bodega, que otros años había ganado la prueba correspondiente a su categoría, y que este año no ha podido participar debido a una enfermedad. “El año que viene, la tendremos de nuevo con nosotros en la San Silvestre”, ha dicho Latre.



Por su parte, el concejal de Deportes, Julián Barrero, reconocía el trabajo de todas las personas que han hecho posible la carrera con su esfuerzo, desde los integrantes del Club de Atletismo Sigüenza, hasta los miembros de Cruz Roja, de Protección Civil, Policía Local y resto de voluntarios y de la Guardia Civil que ha dado soporte logístico al evento. “Este año hemos contado con más voluntarios que nunca y con una participación excepcional, lo que demuestra que Sigüenza es una ciudad volcada con el deporte”, decía Barrero. El concejal terminaba la entrega de premios deseando como cada año, un “feliz y deportivo 2019 a todos los seguntinos”.



