Las claves para hacer una desintoxicación digital, relajar tu mente y reencontrarte con el mundo Los primeros días puede que sientas la tentación de revisar el correo o las redes sociales pero con el tiempo esa ansiedad se diluirá Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de enero de 2019, 12:15 h (CET) En el mundo actual, la vida nos obliga a vivir hiperconectados, con la Tablet, el ordenador, el móvil… Si has notado que tu Smartphone es lo primero que miras por la mañana y lo último que miras cada noche antes de dormir, quizás sea momento de plantearte hacer un detox digital, para relajar tu mente y reencontrarte con el mundo real. Por eso Barceló Hamilton Menorca revela el decálogo definitivo con el que lograrás despegarte de la tecnología y reconectar con los tuyos.

Márcate una fecha de inicio y de fin Según el nivel de dependencia de tecnología que consideres que tengas, fíjate un plazo de detox de un mínimo de tres días. De esta manera podrás desconectar por completo y reemplazar el tiempo que le dedicas al móvil con hábitos saludables. Lo ideal es hacerlo durante las vacaciones.

Fija horarios La meta del detox no es dejar de utilizar tus dispositivos digitales por completo, ya que por motivos laborales o personales será imposible. Pero sí puedes establecer periodos diarios en los que por varias horas no mires tus mensajes, ni el correo electrónico. Unas cuatro o cinco horas al día es suficiente.

Hazlo con amigos Una manera de mantenerte motivado a completar tu desintoxicación digital es incluir a amigos y familiares en el plan. Además, es importante informar a quienes te rodean cuales serán tus tiempos y horarios de desconexión, para que sepan cuando podrán contactarte.

Establece tus propias reglas Crea para ti unas reglas de juego que se adapten a tus necesidades, como poner el móvil en modo avión al llegar a casa o al salir a comer.

Redescubre tus hobbies Aprovecha el tiempo que no pasas mirando la pantalla del ordenador o del teléfono para hacer actividades que te gusten. Así el tiempo de desconexión te resultará más agradable y enriquecedor.

El móvil lejos de la mesa Las horas de las comidas son un momento que debe ser para ti, ya sea solo o en compañía, evita tener el móvil sobre la mesa y que sea una distracción para ti.

Borra las apps que no utilices Antes de empezar tus días offline haz una revisión de las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil y Tablet, después elimina todas las que no sean realmente necesarias para ti. De esta manera evitarás recibir notificaciones innecesarias que puedan distraer tu atención de otras actividades.

No lleves el móvil cerca La mejor manera de evitar la tentación es no tenerla al alcance de la mano, por eso intenta siempre guardar tus dispositivos en un lugar seguro y alejado de la vista.

Desactiva las notificaciones Como hay apps que no puedes borrar de un plumazo, tienes la opción de ajustar tu configuración para que no te lleguen notificaciones con luz, con sonido ni con ventanas emergentes.

¡Mantén la calma! Los primeros días puede que sientas tentación de mirar tu móvil, revisar tu correo electrónico y ponerte al día con tus redes sociales, pero con el tiempo esa ansiedad irá diluyéndose y empezarás a disfrutar de la paz de reencontrarte con tu entorno. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Depresión blanca, compras compulsivas o fobia social: la otra Navidad para muchas personas Seis trastornos que pueden sufrirse o agravarse con la llegada de las fiestas Cinco despropósitos que deberías dejar de plantearte este 2019 Ser el primero en llegar a la oficina, pensar más en uno mismo y aprender un nuevo idioma, los más comunes La felicidad de sus hijos, el regalo más buscado de los padres para Reyes Compartir momentos juntos es vital para que los niños descubran el mundo de una forma más temprana, fomentando su resiliencia ¿Qué nos hace fracasar en nuestros propósitos? Seis ejercicios para que nuestro "año nuevo, vida nueva" sea una realidad Más de la mitad de las personas sufrirán estrés antes y durante los días de fiestas navideñas Los compromisos sociales, las compras y los gastos, lo que más preocupa durante la navidad