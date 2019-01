Fomentar la acción El líder coach, además de fomentar la reflexión y la toma de conciencia, tiene que fomentar también la acción César Piqueras

@cesarpiqueras

miércoles, 2 de enero de 2019, 08:58 h (CET) El líder coach tiene que fomentar la acción, porque sin acciones no hay resultados. El líder coach tiene que ser excelente fomentando la acción entre sus entre sus colaboradores. Hoy quiero explicaros la importancia de fomentar la acción.

El líder coach, además de fomentar la reflexión y la toma de conciencia, tiene que fomentar también la acción, porque sin acciones no hay resultado.

Podemos reflexionar sobre algo, podemos tener muchas intenciones, pero al final ¿qué es lo que vamos hacer?, ¿con qué fecha? y ¿cuándo lo vamos hacer?. El líder coach tiene que ser excelente fomentando la acción en sus colaboradores, existiendo el compromiso, y fecha concreta para cumplir con los objetivos y mejorar. Hay que buscar la acción, ya que la acción, nos compromete con el cambio y nos saca de la zona de confort.

En el siguiente vídeo os dejo un ejemplo real en el que se fomenta la acción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.