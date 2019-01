No decido en el amor Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 2 de enero de 2019, 08:57 h (CET) Me enamoro de quien menos debo,

de aquel cuyas cualidades,

criticaría

y cuyos defectos,

seguro que, alabaría,

pues es que yo soy

así.



Al revés ando por

la inmensidad

que es para mí, el mundo

y nada puedo predecir,

por veces lo blanco es negro,

por veces lo negro es gris,

por veces lo negro es negro

y lo blanco es blanco

y es que yo lo siento así...

y el amor...

el amor...

lejos aún le siento, de mí.



No sé con quién, ni cuándo

ni hasta dónde, sentiré "el amor"...



Yo soy la hija del viento,

la bruja de un cuento

que también quiere ser, (br> la más bella doncella.



Pero no soy la protagonista

de mi historia y mi final,

aún lo piensa un guionista

que no tiene simpatía por mí.



Me siento un jinete

que no eligió a su caballo

y sin embargo, debo dejarme llevar,

como las olas en el mar,

pues algo si que sé,

estoy sola, pienso poco

y las cosas me llegan

de repente, dejándome, perpleja.



FELIZ 2019.

