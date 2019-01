Las licitaciones públicas descienden un 51% en octubre y noviembre La Administración que adjudicó un volumen mayor de licitaciones fue el Ministerio de Hacienda, con 168 millones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 1 de enero de 2019, 14:14 h (CET) En los pasados meses de octubre y noviembre, el importe de licitaciones concedidas por la Administración desciende un 51,08% respecto a los mismos meses de 2017, situándose en los 2.570 millones de euros frente a los 5.259 millones de euros de sus análogos del año pasado.



Según muestran los datos oficiales de la plataforma de contratación del sector público recogidos por www.infocif.es y publicados por Gedesco, esta caída del concurso público es consecuencia del desplome la licitación pública durante el mes de noviembre. Esto,por lo tanto, pone fin a la racha de catorce meses consecutivos en los que el volumen de licitaciones se ha incrementado interanualmente. Sin embargo, el mes de noviembre supone una excepción en lo referido al desarrollo de la licitación pública a lo largo de los once primeros meses de 2018. Por ello, la trayectoria de la licitación pública durante lo que llevamos de 2018 continúa resultando mejor respecto al año pasado, aumentando un 30,05% interanual (12.662 millones de euros) en el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre.

El motivo de la disminución interanual del concurso público durante el penúltimo mes del año reside en la enorme concentración, en lo que a licitaciones se refiere, que se produjo el año pasado durante el mes de noviembre. De los más de 10.700 millones de euros que sacó a subasta el Estado en 2017, más del 40% (42,16%) se aglutinaron durante el penúltimo mes de 2017. Esta inusual condensación en un único mes está directamente vinculada a la frenética actividad que realizó ADIF durante noviembre del año pasado. Por ello, este mes de noviembre experimentó un hundimiento del 71,43%, situación totalmente opuesta a la del mes de octubre, en el que las licitaciones otorgadas por la Administración se dispararon un 72,95%.

Cabe destacar asimismo que el incremento interanual de licitación pública superó el 100% un total de cinco meses y el 200% en otros dos. Este espectacular aumento de la adjudicación de concursos públicos se produjo en los meses de abril (+222,63%) y julio (+232,39%).

Por Administración Pública La Administración Pública que adjudicó un volumen mayor de licitaciones a lo largo de octubre y noviembre fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con una licitación pública concedida por un importe superior a los 168,06 millones de euros. La segunda posición la ocupa el Ministerio de Fomento, con una concesión publica superior a los 128,3 millones. En tercer lugar, y por primera vez en todo 2018 dentro de las cinco primeras posiciones del ranking, se encuentra la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. La administración manchega concedió licitaciones por más de 45,4 millones a lo largo de octubre y noviembre. En cuarto lugar, se sitúa la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con un volumen de licitaciones otorgado a lo largo los últimos dos meses de 41,1 millones de euros. Último en esta clasificación queda el Ministerio de Defensa, que adjudicó licitaciones que superaban los 35 millones.



Analizando la variación interanual de cada una de estas cinco Administraciones Públicas, respecto a los meses de octubre y noviembre de 2017, observamos que en tres de ellas la variación interanual ha sido negativa. Resulta reseñable el caso del Ministerio de Fomento, en el que la concesión de licitación pública se ha desmoronado interanualmente un 85,04%. En el caso opuesto se sitúa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde la concesión de concursos se ha disparado un 257,27%.

Por tipo de contrato Si analizamos el tipo de contrato, las licitaciones de Servicios concentran más de la mitad del total de los concursos públicos adjudicados durante los meses de octubre y noviembre, el 51,4%. Le siguen las licitaciones de Obras, concentrando un 24,4%. Finalmente, las licitaciones de Suministros aglutinan algo más del 20% del total de adjudicaciones concedidas durante los últimos dos meses.

El importe de las licitaciones asignadas en el conjunto de los meses de octubre y noviembre se ha desplomado respecto a sus análogos del año pasado. Debido a la situación durante el mes de noviembre ya comentada, las licitaciones por contrato de Servicios se han desmoronado interanualmente un 67,26%. También han registrado una disminución, aunque mucho más moderada, las licitaciones por contratos de Suministros, que descendieron un 9,66%. No obstante, las licitaciones por contrato de Obras han progresado notablemente un 14,11% interanual a lo largo del antepenúltimo y del penúltimo mes de 2018, siendo las únicas que han experimentado un crecimiento.

Por localización geográfica Si consideramos la adjudicación de los concursos otorgados por el Estado durante los pasados meses de octubre y noviembre por Comunidades Autónomas, se puede apreciar que de media se han resentido de forma ostensible un 51,08% en el conjunto del país. No obstante, cabe destacar que en las Islas Baleares la concesión pública ha crecido de forma extraordinaria, multiplicándose interanualmente por más de seis veces (+551,03%). También, resaltan los casos de Aragón y Castilla y León, en las que el volumen licitado se ha incrementado interanualmente un 258,08% y un 146,31%, respectivamente.

En situación opuesta se encuentran las Comunidades de Navarra, La Rioja y Extremadura, donde la concesión pública se ha desplomado interanualmente un 94,56%, un 88,73% y un 81,31%, respectivamente. Finalmente, cabe mencionar que no existe un claro dominio absoluto de regiones en las que la subasta pública se haya incrementado interanualmente en octubre y noviembre de 2018. De esta manera, en nueve de las diecisiete Comunidades Autónomas la evolución ha sido positiva y en ocho ha sido negativa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El sector turronero roza los 470 millones de euros de facturación Cinco grupos empresariales generan el 73% de las ventas del sector El sector alimentario se adapta a la incertidumbre global La tecnología está lejos de impactar la estructura del mercado El plan de seguros agrarios, una esperanza para muchos agricultores Desde hace unos años existe en España lo que conocemos como ‘seguros agrarios’ ¿Cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario? La recuperación económica cada vez permite a más ciudadanos adquirir una vivienda Los impagos comerciales mantienen su crecimiento en 2018 Desde 2016 el mercado sigue a misma tendencia