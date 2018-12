‘Ponerse al día en marketing digital es el mejor propósito de empresa para 2019’, afirman en TusIdeas Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 11:45 h (CET) Aprovechando que el año 2018 ha llegado a su fin, los expertos de TusIdeas analizan cómo diversos acontecimientos han cambiado las estrategias de marketing digital y explican por qué la mayoría de las empresas cada vez se están quedando más atrás en términos de visibilidad en Internet ‘El nuevo Reglamento General de Protección de Datos. La intensa lucha diaria contra el presupuesto. La aparición de nuevas plataformas y la caída de otras. El constante análisis de todo tipo de métricas. Ha sido un año de mucho trabajo para cualquier departamento de marketing, es normal que las empresas hayan tenido dificultades para adaptarse de forma rápida y eficiente a tantos cambios’, explica Nacho García, Director web de TusIdeas.

A medida que se avanza hacia la personalización de la experiencia del cliente, y que se descubre cómo algunas acciones de marketing pueden dañar más que mejorar la imagen de una marca, es esencial no caer en errores como molestar a los clientes actuales y potenciales con el envío masivo de correos electrónicos repetitivos o hacer demasiadas publicaciones en RRSS.

‘En el contexto actual es el cliente el que está colocado en una situación de superioridad. Con tantas opciones para elegir, son las grandes marcas las que están despuntando en las búsquedas de Google y Redes Sociales, relegando a las pequeñas y medianas empresas a un segundo, tercer o quinto lugar en términos de visibilidad’, mantiene.

Y ni que decir tiene a estas alturas que la diferencia entre ser el primero y ser el tercero puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier negocio a nivel digital. Del cien por cien de los usuarios que buscan en Google, se estima que el 80 por ciento de ellos se quedan en el primer resultado que encuentran, relegando al segundo y tercer resultado a pelearse por sólo un 20 por ciento de los usuarios restantes.

‘No sólo se trata de disponer del presupuesto necesario, sino de hacer las cosas bien. Adaptarse de forma rápida y eficaz a las tendencias de búsqueda y las necesidades de nuestros clientes potenciales es esencial para mantenerse hoy en día como una opción real para la audiencia objetivo de nuestros productos y servicios’, afirma el Director web de TusIdeas.

Para una pequeña y mediana empresa en la actualidad, aguantar la presión añadida de tener que lidiar con estos cambios con un presupuesto más ajustado debe ser el objetivo a alcanzar. ‘2019 será el año de ponerse al día en términos de marketing digital para quienes aún no lo hayan hecho, o el riesgo de quedar atrás y derrochar el presupuesto de forma ineficaz por no haber actualizado sus estrategias será cada vez mayor’, concluye Nacho García.

