Kartápolis, la enfermera del San Simón, la novela más sarcástica e hilarante sobre corrupción en Barcelona Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 10:09 h (CET) El autor presentará la novela el próximo viernes 4 de enero en la librería Documenta Carrer de Pau Claris,144 en Barcelona a las 19 horas. El acto correrá a cargo de Salvador Martín Con un estilo saturado de humor ácido, la novela de Siles trata cuestiones vigentes en la sociedad que invitan a la reflexión. Kartápolis discurre en una ciudad mediterránea que se precipita al mar desde las faldas de un complejo montañoso, Kartápolis, a medio camino entre el árido litoral almeriense y Tampico. El texto relata el cambio radical que experimentan los ciudadanos de Kartápolis que acaba modificando significativamente sus estilos de vida. En ese lugar se van a desarrollar una serie de sucesos tan fatales como absurdos en los que se ven envueltos diferentes personajes que transitan una trama coral en la que está todo relacionado con el resultado de un partido de tenis, el instituto psiquiátrico “San Simón”, la corrupción rampante alimentada por el auge de un turismo de alto nivel adquisitivo y la efervescencia de un cosmopolitismo arrasador que acaba destartalando la tranquila vida cotidiana de una ciudad en la que los cambios han llegado demasiado deprisa. Reputados críticos literarios han analizado la novela catalogándola de sorprendente:

Nos sorprende Siles (...) con una nueva novela: “Kartápolis. La enfermera del San Simón”. Ya me impresionó su capacidad narrativa en la anterior, “La venus de Donegal”, por el lenguaje, los personajes, la técnica y la estructura empleada en la construcción de la misma. Siles lo consigue también en “Kartápolis”, es más pienso que esta novela es la más ambiciosa y en la que ha asumido más riesgos literarios como narrador. En cuanto al lenguaje sorprenden las primeras páginas por su tono narrativo azoriniano; minucioso, en la descripción de Kartápolis, tanto en lo geográfico, económico, cultural y en lo referido al paisaje y al paisanaje. El primer párrafo agarra al lector, ha sido mi caso, ya no pude abandonar el libro, quedé atrapado en las seductoras trampas literarias que van sucediéndose a lo largo de la novela(Francisco Herrera, Catedrático, historiador de la medicina y la enfermería y crítico literario)

La verdad es que a José Siles no le duelen prendas al practicar una mezcla de lenguaje popular y erudito, que da una impresión intensa de instantaneidad y complejidad al mismo tiempo, y que, por su efectividad y también su efectismo, recuerda un poco a la prosa de Francisco de Quevedo en aquellas páginas inolvidables e insuperables de La culta latiniparla (...) Sin duda, la literatura española actual tiene muy presente en sus textos el enorme legado de la lengua literaria del Siglo de Oro, por mucho que nuestra literatura sea ya tan moderna y tan vanguardista como cualquier otra (...) El autor, que está muy atento a las costumbres de la gente (más que a los movimientos de la masa o su evolución), profundiza en los gestos, palabras y acciones de cada personaje, para analizarlo todo con una actitud crítica, bien sea cuando se trata de la institución psiquiátrica del hospital San Simón, bien sea a propósito de la institución universitaria, por ejemplo. El resultado suele ser una visión ridiculizadora, relativista, incluso satírica de la sociedad, al modo del esperpento más típico de Valle-lnclán en Luces de bohemia, pero guarda siempre una pequeña distancia para obtener un margen de humanidad en todo caso (Jesús Camarero. Catedrático de filología y crítico literario).

El escritor y catedrático de la Universidad de Alicante, José Siles, presenta el próximo viernes 4 de enero, a partir de las 19 horas, en la librería Documenta de Barcelona, su última novela Kartápolis, la enfermera del San Simón, un acto que contará con la presencia de Salvador Martín, que será el encargado de presentar el mismo. José Siles (Cartagena, 1957), es un escritor, antropólogo y profesor. Catedrático de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Alicante.

https://www.josesiles.com/ https://es.wikipedia.org/wiki/José_Siles_González https://editorialamarante.es/autores/jose-siles-gonzalez https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72943/1/CultCuid_49_23.pdf https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/75379/1/CultCuid_50_21.pdf

Vídeos

Kartápolis. La enfermera del San Simón



