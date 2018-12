El Baratillo Las Golosinas sorprende con una nueva tienda online de chuches Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 10:53 h (CET) El Baratillo Las Golosinas es un referente en la provincia de Málaga en la venta al por mayor y a particulares de accesorios de fiestas, globos y topo tipo de chuches y golosinas para cumpleaños, bautizos, comuniones,… y decoración de Candy Bar y Mesas Dulces Después de una trayectoria de 10 años organizando fiestas y eventos en la Costa del Sol, El Baratillo Las Golosinas es un referente en Málaga en la venta de todo tipo de material de fiesta: piñatas, globos de látex y foil, desechables, etc. Así como todas las chuches y golosinas que se pueda imaginar: chocolatinas, caramelos, nubes, gominolas, algodón de azúcar, palomitas, gusanitos, frutos secos, patatas fritas, etc..

Nuria Fernández, gerente de esta empresa, comenta las diferentes opciones de decoración con chuches que existen y en los ambientes y ocasiones que se pueden utilizar. Nuria fue gerente de Pompón Sweet, empresa líder en la Costa del Sol en la organización de fiestas infantiles y eventos especiales: bodas, bautizos, comuniones, aniversarios.

“Existen muchas formas de llamar a una mesa dulce o mesa de chuches: candy bar, candy buuffet, Sweet table, candy table, etc. Pero todas hacen referencia a lo mismo: una mesa montada y decorada con golosinas, gominolas, galletas, dulces, tartas, cupcakes, chocolates, etc.” — comenta Nuria Fernández. “Las mesas dulces nacieron hace más de 70 años en EEUU, como siempre, para decorar mesas cuando familiares preparaban dulces y decoraban una mesa como muestra de afecto a los novios en el día de su boda. Su éxito radica en la vistosidad, en la elección de un bonito mantel, tazas, vasos, flores y sobre todo en la elección de dulces y golosinas. “

Según Nuria Fernández, existe una mesa dulce para cada momento que comenta a continuación:

Mesas Dulces Infantiles

Se organizan con más chuches y gominolas que tartas o cupcakes, siempre con un propósito más juvenil. Se usan por ejemplo para fiestas de cumpleaños, bautizos, comuniones o para el nacimiento del bebé, con las típicas Baby Shower.

Mesas Dulces Temáticas

El truco es elegir una temática infantil de moda o que al niño o niña le guste, por ejemplo de fútbol o de princesas si es un tema general, o eligiendo una licencia en concreto: la Patrulla Canina, Star Wars, Peppa Pig, Minnie o Mickey Mouse, Pocoyo, etc. En las tiendas de golosinas online encontrarás todo lo que necesitas.

Mesas Dulces para Cumpleaños, para Bautizos y Comuniones

Mesas Dulces para Bodas

En este ambiente es en el que nacieron las mesas dulces allá por los años 50 en EEUU. Suelen ser mesas con un toque más sobrio y elegante, eligiendo tonos cremas y celestes, con cupcakes y tartas, además de una bonita selección de golosinas y chocolates.

Mesas Dulces para Halloween

Existen muchas chuches con temática de Halloween o “terror” que se pueden usar para este tipo de mesas: ojos rellenos de Trolli, dentaduras de goma, lagartos de Haribo, gusanos pica-pica, dedones de goma, regaliz negro, etc.

Mesas Dulces para Navideñas

Igualmente las tiendas online de chuches disponen de infinidad de productos específicos para las fiestas navideñas. También se pueden añadir globos de helio o globos de foil con formas: círculos, estrellas, corazones,…

Datos de contacto

El Baratillo Las Golosinas

La tienda de chuches online con los mejores precios del mercado

Calle Londres, 4 Polígono Ind. San Julián 29004 Málaga

951 571 244 – info@elbaratillolasgolosinas.es

Web: https://elbaratillolasgolosinas.es

Redes:

https://www.facebook.com/ElBaratilloLasGolosinas/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.