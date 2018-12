CEA ha puesto en marcha el proyecto +Autónom@s relacionado con la Transmisión de Empresas en Andalucía Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:17 h (CET) El Proyecto +Autónom@s comprende todas las actuaciones y servicios que desarrolla la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para la defensa, promoción y consolidación de los autónom@s de Andalucía El Portal Web +Autónom@s aglutina todos los servicios promovidos por CEA para la defensa, promoción y consolidación de los autónomos y autónomas de Andalucía.

Dentro de los servicios ofrecidos destacan el servicio de asesoramiento, información empresarial y transmisión de empresas junto a diferentes jornadas y talleres presenciales.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS EN ANDALUCÍA

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con el apoyo de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía pone al servicio de los emprendedores y autónom@s el Servicio de Transmisión de Empresas con el afán de facilitar el contacto entre empresas consolidadas que desean transmitir su negocio con emprendedores que desean liderar un proyecto con cierto recorrido.

Servicios que se ofrecen al vendedor

Información general del Plan de transmisión. Análisis de la idoneidad de la oferta para su inclusión en el programa. Realización del perfil e incorporación de la oferta en la web. Opción de valoración orientativa de la empresa. Elaboración del dossier de empresa y del plan de comunicación, incluyendo la búsqueda de compradores. Asesoramiento para el cierre de la compraventa. Posibilidad de acompañar al dossier de empresa un documento de auditoría externa que acredite la veracidad de los datos aportados (Due-dilligence). Este servicio no está financiado en el marco del Servicio. Servicios que se ofrecen a la persona contratante

Asistencia en la realización del perfil de búsqueda y su introducción en la base de datos. Localización de la oferta de negocio más adecuada a su perfil. Análisis del negocio en venta (revisión de estados financieros, legales, contables y fiscales de la empresa, además de otros aspectos como la cartera de clientes, recursos humanos, situación administrativa, ubicación, competidores, intangibles, etc.) Asesoramiento jurídico Para todos los interesados pueden visitar el portal web: https://masautonomos.cea.es/

