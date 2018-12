Ecoforest apuesta por la biomasa y las energías verdes Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:25 h (CET) Por qué las calderas de pellets serán un indispensables en millones de hogares españoles Renovable, eficiente y al alcance de todos los bolsillos, la biomasa se encuentra de plena actualidad gracias al boom de las energías verdes, razón por la que marcas como Ecoforest siguen apostando por esta fuente energética.

Innovación y tradición no siempre tienen caminos separados. Quizá el mejor ejemplo sea la caldera de pellets, un producto creado para modernizar las tradicionales calderas de leña. Y es que su sólida demanda demuestra, año tras año, la importancia de la biomasa en millones de hogares de España y Europa. Empresas como Ecoforest, además, han sabido satisfacer las necesidades del consumidor actual con el lanzamiento de nuevas y modernas calderas.

La fuente energética de biomasa más popular es la madera. Ya sea en forma de troncos, pellets o similar, su quema permite liberar calor de forma natural, lo que tiene más usos de los que pueda imaginarse. Y es popular, muy popular: el 61% de la energía renovable más consumida en Europa es la biomasa, según la Asociación Europea de la Biomasa (AEBIOM).

Contrariamente a la opinión popular, las calderas de pellets no están pasadas de moda, ni tampoco van camino de su desaprición por la irrupción de nuevas alternativas: geotermia, aerotermia, etc. Según los profesionales de Ecoforest, el secreto de su éxito (y de su supervivencia en el tiempo) reside en sus múltiples beneficios, algunos de los cuales brillan por su ausencia en los modernos sistemas de calefacción.

En primer lugar, la biomasa es renovable, la cualidad estrella de las energías ‘eco’. La combustión de madera es, pues, significativamente más sostenible para el medio ambiente que otras alternativas de gas y electricidad. Con la creciente presión de la Unión Europea y los grupos medioambientalistas para reducir el impacto del dióxido de carbono, no sorprende que las calderas de pellets sigan estando en boca de todos.

Pero esta solución energética destaca, además, por ser altamente eficiente. Mientras que la calidad de la eficiencia de los sistemas de calefacción central ronda el 30%, las estufas de pellets pueden alcanzar los 60-70%, lo que se traduce en una mejor utilización de los recursos disponibles y un menor derroche de los mismos.

En comparación con otras soluciones energéticas, la biomasa demuestra ser más asequible. Los precios de combustibles como el petróleo y el gas se han disparado en os últimos años, y no se espera que esta tendencia cambie a corto plazo. La biomasa, por su parte, tiene precios mucho más estables y considerablemente inferiores.

EcoForest y sus calderas de pellets, una referencia en el sector de la biomasa

Por todo lo anterior, las calderas de pellets de Ecoforest se encuentra a la cabeza del sector español de la biomasa. Uno de sus productos más demandados es el modelo VAP24, de 24 kW de potencia, Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y caudal bomba recirculadora, gestión vía wifi e Internet, hogar con cerámica y limpieza del intercambiado, cestillo y compactador de cenizas. Haciendo de esta caldera una opción económica para quien quiere una caldera de pellets automática.

Otro modelo que ha tenido una excelente acogida en 2018 es la Cantina Compact, de 12 kW de potencia. Es una caldera de pellets más básica que la VAP24 pero con un precio mucho más económico y manteniendo muchas de las prestaciones de la anterior.

Además, las perspectivas futuras de la biomasa no podían ser mejores, pues según AEBIOM, el auge de las energías renovables provocará que las soluciones de bioenergía sean del 20% en la Unión Europea en el año 2020.

Acerca de EcoForest

EcoForest forma parte del grupo de empresas Vapormatra-Ecoforest. Fundado en Vigo en 1959 por José Carlos Alonso Martínez, esta marca especializada en el mercado de estufas de aire, agua y canalizables fue pionera con la invención de la estufa de pelets, siendo uno de los primeros en apostar por fuentes de energía sostenibles y renovables.

