CEREMONY OF GOLD FOR EYES, el nuevo tratamiento de Marta García para una mirada de lujo Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:33 h (CET) El tratamiento de lujo para la mirada y los sentidos con efecto flash de luminosidad y belleza instantánea en Marta García La mirada es el marco de los ojos y un espejo que puede delatar signos de cansancio, de la edad e incluso estados de ánimo que en ocasiones no se corresponden con el estado real. En definitiva, los ojos son expresivos y el conjunto de la mirada hace que la imagen global luzca de una forma u otra, por lo que es importante cuidarla cada día.

Marta García ha diseñado un tratamiento específico para tratar la delicada zona del contorno de los ojos con oro puro de 24K como ingrediente principal. El oro equilibra las propiedades eléctricas del cuerpo, proporciona balance interior, renueva y revitaliza, protege de los ataques medioambientales, aumenta las defensas de la piel y favorece su resistencia.

Además, tiene propiedades reafirmantes y activa la microcirculación sanguínea, lo que lo convierte en el tratamiento perfecto para borrar ojeras y dar firmeza al párpado superior.

El oro es el único metal en cosmética que no produce alergias cutáneas, por eso, este ritual es el indicado para pieles y ojos sensibles.

El efecto de las moléculas del oro sobre el tejido es una referencia médica desde el siglo XIV porque gracias a su carga energética, el oro estimula la energía vital.

En la zona interna del ojo y en la ojera se ve cuando está oscura el gesto de cansancio y ese desproporcionado hundimiento. En cada sesión en cabina se combinan tres técnicas de masaje (drenaje linfático, ventosas y se trabaja sobre puntos de acupuntura defatigantes con electroestimulación).

La parte de las mascarillas combina el efecto antiaging y circulatorio de la máscara LED con efecto oro.

Recomendaciones:

Para efecto flash: de 3 a 6 sesiones en días seguidos.

Para tratamiento de choque: mínimo 12 sesiones de 3 a 6 seguidas y después 1 semanal.

Duración sesión: 50 minutos.

Precio Sesión: 75 euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.