Prometo desvela las tendencias de complementos para novias en el año 2019

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:37 h (CET) Prometo es una tienda online especializada en la venta de complementos de novia con un toque diferente y una apuesta que mezcla las nuevas tendencias con los cortes más clásicos. Eva, su gerente, enumera las tendencias y opciones que estarán de moda en el próximo año según sus previsiones Prometo lleva décadas dedicada al alquiler de coches para novios de lujo en la Costa del Sol, por lo que cuenta con una trayectoria y experiencia reconocidas y demostradas en el mundo de las novias. Recientemente se ha lanzado al mundo virtual con la creación de una plataforma online moderna y elegante, para la venta online de complementos de novias e invitadas: prometo.es

Especializada en invitaciones para bodas y velos para novias, también trabajan todo tipo de complementos de novias e invitadas: abanicos, alfileres, ligas, tiaras y coronas, tocados y pamelas, bolsos,… así como artículos de regalo para bodas y todo tipo de productos para decoración, tanto de la ceremonia de boda como del propio hogar: atrapa sueños, bandejas de arras, joyeros, carteles de boda, marcos de fotos, sombrillas, etc.

Eva, gerente de Prometo, comenta las tendencias en complementos para novias en este nuevo año 2019 que acaba de comenzar:

Supertocados

“Un complemento perfecto tanto para novas como para invitadas atrevidas. Los tocados son completos que dan un toque elegante y sofisticado, tanto a la novia como a las invitadas. “ — Comenta Eva

Velos de Colores

“Lucir un velo llamativo está de moda. Es un bonito complemento en un color llamativo, que aporta un toque diferente y original al look de la novia. Los colores rosados y verdosos serán los más utilizados este año. Los primeros representan amor y cariño; los segundos armonía, crecimiento, fertilidad y frescura. “

Tocados especiales

Una forma de complementar el estilismo más especial es con un impresionante tocado para novia en 2019. Eva destaca que… “hay miles de opciones entre los que elegir: tocados en broche para novias clásicas, tocados en flor para look naturales, tocados estilo vintage, tocados en forma de tiara o diadema, etc.”

Pendientes a juego con el peinado

“Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia” — asegura Eva de Prometo — “En el caso de las bodas las joyas de novia cumplen como ningún otro accesorio este cometido: hacerle sentir sexy y brillante. Por eso los pendientes de novia son el complemento más adecuados para realzar la forma de la cara y el peinado. “

Datos de contacto

Prometo

Tienda de novias diferente

Polígono Villa Rosa. Carretera de Guadalmar, 32. Málaga

Reservas: 952 00 33 37 – 607 03 44 43" info@prometo.es

Web: https://prometo.es/

