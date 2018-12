Hablar varios idiomas puede revolucionar carreras El conocer más de un idioma aparte del inglés te daría el chance de viajar a otros países, conocer otras culturas y expandir tu carrera Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 31 de diciembre de 2018, 10:47 h (CET) El saber varias lenguas extranjeras puede ayudarte a abrir nuevas fronteras laborales en el mundo, sin importar la profesión a la que te dediques. No solo los empresarios deben sacer dos o tres idiomas: Escritores, periodistas, cocineros, deportistas y un sinfín de trabajadores deberían tener, al menos de modo obligatorio y básico, un dominio en el inglés.

¿Por qué hay que darle importancia a aprender una variedad de idiomas? Más allá de otorgarte los mejores puestos en tu trabajo, el conocer más de un idioma aparte del inglés te daría el chance de viajar a otros países, conocer otras culturas, poder expandir tu carrera o negocio en otros continentes y, claro esa, podrás desarrollar una buena oportunidad de vida si algún día decides quedarte un tiempo o de modo permanente en un país extranjero.

La mayoría de las empresas del mundo exigen un conocimiento y fluidez avanzada en el inglés, dándoles a estas personas una prioridad en cuanto a los trabajos que le confieren en dicho idioma ¿Qué otras oportunidades le darían a un empresario que también maneja el francés y el alemán? Claro que tendrá muchas más ofertas de empleo e incluso tener un ascenso mucho más grande que lo pueda proyectar al exterior. En el mundo gastronómico sucede lo mismo: El chef o el aspirante a serlo debe aprender otro idioma a parte del inglés dado que su proyección al éxito se da al exterior, así como debe aprender recetas propias de un país y debe leerlo en su idioma original. Para el periodista que debe hacer un reportaje en otro país, o para el escritor que quiere escribir en otra lengua, el tener conocimiento sobre varios idiomas abre paso a nuevas oportunidades dentro de nuestra área de trabajo.

Para poder aprender tantos idiomas a la vez no es necesario inscribirse a una academia diferente en donde puedan enseñarte un idioma distinto, con Preply tienes acceso a todos los cursos de los distintos idiomas que quieres conocer, con la guía certificada de profesores especialistas en el idioma y con la experiencia certificada de la enseñanza educativa online.

Se sabe de la importancia de poder acceder a la educación y la congruencia de muchas personas para poder aprender un idioma en un horario flexible y en la comodidad del hogar, por lo que Preply te permite realizar tu propio horario para que puedas aprender a la hora que mejor se adapte a tu tiempo libre.

