El Real Madrid saca el rodillo en el Buesa Arena

lunes, 31 de diciembre de 2018, 00:51 h (CET) El Real Madrid pasó por encima del Kirolbet Baskonia en su visita al Buesa Arena (74-91) para situarse en la segunda plaza de la Liga Endesa después de un triunfo de muchos quilates, en la decimocuarta jornada, que permite a los campeones de Europa acabar el año con el mejor sabor de boca posible y acechando el liderato del Barça Lassa.



El conjunto de Pablo Laso sacó el rodillo en Vitoria. Sin piedad ni concesiones, pronto olvidó su pírrica derrota en Estambul el pasado viernes gacias a un comienzo arrollador. El cuadro vasco, por su parte, siempre fue a remolque y no pudo contrarrestar la excelente defensa de su rival, donde estuvieron especialmente acertados Causeur, Thompkins, Tavares y el canterano Yusta.



El primero en hacer daño a Baskonia fue el jugador francés, ex del equipo vitoriano, con diez puntos en el primer parcial. Shengelia intentó paliar el acelerón merengue, pero las ventajas empezaron a ser muy peligrosas para los locales. A los ocho minutos ya vencía el Madrid de 14 puntos y así "es imposible".



"Cuando se ponen arriba con esa diferencia es muy difícil pararlo", dijo el técnico de Baskonia, Velimir Perasovic, al término del choque. Un parcial de 0-11 condenó cualquier reacción de los locales, que pagaron muy cara su mala tarde desde el perímetro. Tan sólo pudieron acabaron con seis aciertos en 20 intentos.



El Real Madrid siguió carburando, espoleado por su derrota en Euroliga y con ganas de dejar claro que su nivel, en el campeonato nacional, es sobresaliente. Rudy Fernández alargó su dulce momento con dos triples consecutivos y volvió a ampliar la renta de los blancos. Tavares volvió a ser crucial en el rebote, sobre todo en el defensivo (8).



El tercer cuarto arrancó con un 6-0 para los vascos merced al empeño de Hilliard y Marcelinho (24 puntos), el único que dio la cara para el Baskonia cuando el marcador era demasiado abultado. A este parcial replicó el equipo de Laso con un 0-8, arreón de Campazzo y cuarta falta personal de Poirier que terminó de mermar la tímida reacción del equipo de Perasovic.



Para colmo del Baskonia, el canterano Yusta aprovechó a la perfección los minutos de este domingo con 15 puntos, muchos de ellos en momentos importantes del partido. Un triple de 7 metros a 14 minutos para el final (44-64) tumbó cualquier opción de los baskonistas, que utilizaron el último asalto para maquillar el electrónico.



El Real Madrid estuvo cinco minutos sin anotar, pero ni tan siquiera el cortocircuito final les sirvió para dar un 'susto' al actual campeón de Liga. Thompkins completó la fiesta y una victoria mayúscula en territorio hostil, la undécima para los merengues, que se quedan a una solo del liderato que ostenta su eterno rival.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KIROLBET BASKONIA, 74 - REAL MADRID, 91.

--EQUIPOS.

KIROLBET BASKONIA: Marcelinho (24), Janning (7), Shields (12), Voigtmann (-) y Poirier (4) --quinteto inicial-- Shengelia (10), Hilliard (3), Diop (3), Vildoza (11) y Penava (-).



REAL MADRID: Campazzo (15), Causeur (12), Yusta (15), Thompkins (19) y Tavares (14) --quinteto inicial-- Llull (-), Deck (-), Ayón (6), Rudy (7), Reyes (1) y Taylor (2).



--PARCIALES: 12-26, 23-21, 13-27, 26-17.

--ÁRBITROS: Conde, Aliaga y Martínez Fernández. Sin eliminados.

