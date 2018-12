Las Smart TVs lideran las búsquedas online en España en 2018 Los smartphone siguen ocupando los primeros puestos, posicionándose en segundo lugar Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 30 de diciembre de 2018, 11:26 h (CET) Con la llegada del fin de año y el último período significativo de compras de este 2018, incluyendo las de última hora de cara a la llegada de SM los Reyes Magos, idealo.es ha analizado la demanda de productos en la web a lo largo del año, descubriendo que, un año más, los productos más buscados son sobre todo de ámbito tecnológico.

Los televisores encabezan la lista de los más buscados, dato que se mantiene desde 2017, con el modelo Samsung Q7F como líder específico de búsquedas este año. La revolución de los contenidos y producciones, las nuevas plataformas de streaming, la mejora en la calidad de productos audiovisuales y las infinitas posibilidades de imagen y sonido que ofrecen los televisores actuales, hacen que el usuario quiera disfrutar de sus películas y series en casa de la mejor forma posible, visualizándolos en un televisor de una calidad cada vez mayor.

En segunda posición se encuentra el smartphone, cuya penetración en el mercado online no hace más que aumentar. Líder indiscutible del Black Friday 2018, el smartphone se ha convertido, además, en una herramienta clave para hacer compras online durante 2018 y, previsiblemente, esta tendencia aumentará en el futuro. Samsung vuelve a liderar las búsquedas con su Samsung Galaxy S8 y su pantalla inmersivasin marcos, una gran apuesta de diseño y funcionalidad para sus usuarios. Pero el interés en productos tecnológicos no se queda ahí: las cámaras réflex, lideradas por la Nikon D5300 se posicionan en décimo puesto de la lista, siendo la fotografía una de las aficiones que han marcado, y siguen marcando, los últimos años.

Los electrodomésticos para la casa se posicionan también como algunos de los bienes más necesarios para los españoles, con varios elementos en el top 10 de los productos más demandados del año. En el número tres se encuentran los frigoríficos, representados por Bosch y su modelo KGN39XI4P. Otros aparatos de uso doméstico ocupan diferentes posiciones en la lista: las aspiradoras, lideradas por el Cecotec Conga Excellence 990, se posicionan en quinto lugar, seguidas por las placas de cocina, donde el producto Zanussi Z623iok se posiciona como líder de búsquedas, y las lavadoras, con la Bosch WUQ 24468ES. Por su parte, las campanas extractoras suben una posición con respecto a 2017, colocándose en novena posición con el modelo Teka TL 6310 W.

Otros productos que se mantienen dentro del listado del top 10 son las zapatillas sneakers. Las Vans Old Skool bajan una posición en la lista con respecto a 2017, situándose en el cuarto puesto, pero la constante presencia de este modelo a lo largo de los años demuestra que hay cosas que no pasan de moda. Lo mismo sucede con las zapatillas de running, que bajan del quinto al octavo puesto de la lista, liderada por las Asics Gel Nimbus 20, pero cuya demanda prueba que el deporte sigue siendo una prioridad para los españoles.

“El uso de Internet y la compra online son acciones cada vez más establecidas en los hábitos de consumo de los españoles. Y es que la demanda y la forma de adquirir productos de todo tipo ha cambiado, y continúa cambiando, independientemente del tipo de producto del que se trate, ya sea de primera necesidad, un regalo o un modelo actualizado”, señala Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, que añade: “por eso es tan importante comparar precios antes de comprar cualquier producto, para obtener el mayor beneficio al mejor precio posible”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Amazon representa el 7,5% de las ventas online en España, por delante del Corte Inglés o Zara Dos de cada tres internautas utilizan marketplaces para informarse en sus compras online Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso y Pedro Sánchez, los personajes más populares de 2018 La primera mujer en aparecer en el ranking de búsquedas de Google es Meghan Markle El futuro de la telefonía está en la nube Así es la nueva forma de comunicación empresarial Los perfiles digitales que la industria demandará en 2019 Las empresas incorporarán profesionales con habilidades transversales Ocho tendencias que marcarán el 2019 en el sector del eCommerce El smartphone seguirá siendo el motor que mueve al smart consumer español, que continúa siendo masculino en su mayoría