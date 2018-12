Más de la mitad de las familias españolas han realizado una reforma en 2018 [Informe Standal] Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 09:58 h (CET) El año termina y Standal, empresa líder en Reformas Integrales, ha recopilado en el siguiente informe las conclusiones más importantes acerca de Reformas Integrales en España El año termina y Standal, empresa líder en Reformas Integrales, ha recopilado en el siguiente informe las conclusiones más importantes acerca de Reformas Integrales en España.

Más de la mitad de los españoles ha hecho alguna reforma este último año

Un reciente estudio de la plataforma Habitissimo concluye que:

“El 58% de los hogares españoles ha puesto en marcha alguna reparación o reforma en su vivienda el último año”.

La reforma Integral, un sector en pleno auge

El último de Cetelem determina que, en el sector de las reformas, la inversión ha crecido un 46% en España, respecto a años anteriores.

Según Standal, hay que tener en cuenta que una reforma integral es la opción ideal para revalorizar una vivienda.

Recurrir a un equipo de arquitectos y diseñadores profesionales y con experiencia es la mejor solución cuando se persigue un objetivo en una estancia.

¿Cuáles son los principales motivos para decidirse por la reforma integral de una vivienda?

Hay múltiples motivos por los que un propietario toma la iniciativa de realizar una reforma. Desde Standal, destacan los siguientes:

Aumentar el valor económico de la vivienda para revalorizarla antes de venderla.

de la vivienda para revalorizarla antes de venderla. Ganar amplitud dentro de un espacio, jugando con elementos como la luz natural, la distribución y la decoración de interiores.

dentro de un espacio, jugando con elementos como la luz natural, la distribución y la decoración de interiores. Reformar una vivienda antigua para renovarla, en base a las tendencias del sector en cuanto a materiales, estilo y distribución de las estancias. Pero siempre hay una preocupación recurrente cuando se inicia un proyecto de reforma integral, la preocupación económica ¿Qué coste supondrá contratar un proyecto de este tipo?

El coste medio de las reformas integrales en España

Este año 2018, la Reforma Integral es el servicio que ha generado una mayor inversión, con un gasto medio de 36.000€, para pisos de un máximo de 80m².

A lo largo de los años, tras la experiencia que da trabajar en múltiples proyectos de reformas integrales, Standal ha llegado a la clave:

En cada proyecto de reforma integral es fundamental adaptarse a las necesidades y recursos del propietario.

Escuchar las necesidades del propietario es la clave del éxito en una Reforma Integral

Desde grandes proyectos de reforma integral en la zona alta de la ciudad de Barcelona o en Ibiza, hasta pequeñas reformas de baños o cocinas; la máxima de un equipo de interioristas y decoradores al iniciar un nuevo proyecto es siempre escuchar la idea inicial del propietario y asesorarle en la solución ideal para hacerla realidad.

Ibiza, el paraíso de los nuevos proyectos y reformas

Ibiza, la isla de Baleares más paradisíaca.

No solo es un destino turístico para visitar eventualmente; es una muy buena opción cuando se baraja la idea de invertir en inmueble.

Ibiza es el destino perfecto cuando se sueña con una segunda residencia para escapar de la rutina; calas espectaculares, mar turquesa, una enorme oferta gastronómica y turística.

No solo es una perfecta opción para pasar unos días de ocio, es una oportunidad a valorar en cuanto a realizar inversiones inmobiliarias.

Invertir en vivienda en Ibiza, un valor seguro que precisa de una reforma integral.

Contar con una propiedad en Ibiza es una inversión económica que se revaloriza año tras año; ya sea para recuperar la inversión alquilando o vendiendo.

El punto diferencial es que la mayoría de las viviendas ibicencas, ya construidas, suelen necesitar una reforma integral.

La tendencia, a día de hoy, es la reforma integral en antiguas Casas Payesas Ibicencas; un espacio tradicional con muchísimas posibilidades.

Combinar tradición con modernidad en decoración, es un arte que pocas empresas de reformas integrales suelen dominar.

Reforma y diseño de Interiores en Ibiza

Actualmente, la empresa de reformas integrales Standal está en plena expansión en Ibiza, gracias a la alianza con Cocoq, tienda de decoración en Ibiza. Una alianza que ofrece a inversores, hoteles o particulares soluciones profesionales de reforma integral en Ibiza, junto con proyectos de interiorismo y decoración.

Hacer realidad una Reforma Integral es posible con un equipo profesional.

Ya sea en Ibiza o Barcelona, para iniciar un proyecto de reforma integral e interiorismo es imprescindible dejarse asesorar por un equipo profesional de arquitectos, interioristas y constructores.

Standal cuenta con 40 años de experiencia en el sector de la reforma integral, con múltiples proyectos realizados para todo tipo de sectores.

Siempre con una visión: poder encontrar la solución de reforma integral ideal, en base a las necesidades y recursos de cada cliente. La personalización, la clave.

La Reforma Integral en España es un mercado en pleno crecimiento y una oportunidad de revalorización.

Queda por lo tanto claro que, ya sea con el objetivo de la inversión inmobiliaria, o con el objetivo de ganar espacio y calidad en una vivienda, una reforma integral para convertir en realidad una idea es siempre una opción a valorar.

La recomendación de Standal es ponerse en manos de profesionales arquitectos e interioristas que puedan convertir en realidad un sueño de vivienda ideal.

