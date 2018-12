Las 50 peores rutas de Europa de 2018 Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 10:13 h (CET) La peor ruta de Europa es la de Mykonos a Londres Gatwick, con tres cuartas partes de los vuelos retrasados. Londres Luton – Ibiza, Palma de Mallorca – Praga, Barcelona – Colonia y Valencia – Dusseldorf, entre las 50 peores rutas europeas. La ruta internacional más interrumpida en España es la de Londres Luton a Ibiza AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas informa sobre las 50 peores rutas de Europa durante 2018.

La ruta de Mykonos a Londres Gatwick es la que ha sufrido más retrasos de Europa, con un 75% de los vuelos retrasados. Grecia es uno de los destinos más populares para los turistas británicos aunque esta ruta está en el número uno de la clasificación de las 50 peores rutas europeas realizada por AirHelp.

Los pasajeros que viajan desde los aeropuertos del Reino Unido tienen más probabilidades de sufrir retrasos y cancelaciones que cualquier otro viajero europeo, ya que los aeropuertos del Reino Unido cuentan con 25 de las 50 rutas europeas más importantes de todo el continente. Aquellos que vuelan desde o hacia aeropuertos italianos o alemanes también son propensos a sufrir retrasos y cancelaciones en sus viajes: los aeropuertos italianos cuentan con 24 rutas propensas a sufrir interrupciones y los aeropuertos alemanes 18 rutas.

LAS 4 PEORES RUTAS EUROPEAS QUE AFECTAN A ESPAÑA

En el ranking de las peores rutas europeas se encuentran cuatro rutas con destinos o salidas en aeropuertos españoles. Los viajeros de las rutas Londres-Ibiza sufren un 62,2% de interrupciones en sus vuelos y los que viajan en la ruta de Barcelona a Colonia sufren un 59,3% de interrupciones.

El análisis de los datos de los vuelos de AirHelp aporta ideas y consejos para los viajeros que buscan reducir sus posibilidades de sufrir interrupciones en los vuelos. Los pasajeros que vuelan un miércoles tienen menos probabilidades de sufrir retrasos y cancelaciones, con el 80% de los vuelos que llegan a sus destinos a tiempo. Sin embargo, los viajeros de fin de semana deben estar preparados para retrasos y cancelaciones: más de 1 de cada 4 vuelos (27%) se retrasan o cancelan los domingos.

'Este año, hemos visto las peores interrupciones en los vuelos de Europa', dijo Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de Airhelp. 'Los pasajeros aéreos de España sufrieron muchos retrasos y cancelaciones este año, con más de 172.000 vuelos retrasados más de 15 minutos o cancelados hasta la fecha en 2018'.

Con un número cada vez mayor de vuelos retrasados y cancelados, los pasajeros aéreos europeos están sufriendo muchas interrupciones en los vuelos. Aunque no siempre es posible evitar la interrupción del viaje, aconsejamos a los pasajeros afectados a que verifiquen si tienen derecho a una compensación financiera. El 90% de los viajeros en España desconocen sus derechos como pasajeros aéreos, muchos se están perdiendo la compensación a la que tienen derecho al no presentar una reclamación.

Retrasos y cancelaciones de vuelo: los derechos del viajero

Las cancelaciones de vuelos, retrasos y denegaciones de embarque pueden dar derecho a los pasajeros a una compensación de hasta 600€ por persona. Esto cubre todos los vuelos que salen de la UE, así como los que llegan a un aeropuerto de la UE si son operados por una aerolínea europea. Los pasajeros tienen derecho a compensación si llegan a su destino más de tres horas después de lo planeado y la razón del retraso se considera responsabilidad de la aerolínea. La compensación económica se calcula a partir de la longitud de la ruta. Los pasajeros afectados pueden reclamar una indemnización de hasta tres años después de su vuelo.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store, que permite confirmar si se tiene derecho a reclamar. Para obtener más información o verificar su derecho a una compensación aérea, puede visitar: https://www.airhelp.com/es/

