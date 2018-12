Schneider Electric y Accenture desarrollan una fábrica de Servicios Digitales Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 10:21 h (CET) La Fábrica Digital tiene como objetivo reducir el tiempo entre la conceptualización del producto y el lanzamiento al mercado de tres años a menos de ocho meses Schneider Electric y Accenture han finalizado el desarrollo de la fábrica de Servicios Digitales de Schneider Electric, una fábrica ‘virtual’ que permite a Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y automatización, construir rápidamente y desarrollar nuevas ofertas en el campo del mantenimiento predictivo, supervisión de activos y optimización energética.

La Fábrica Digital recoge los datos de los millones de activos conectados a través de infraestructuras propias de Schneider Electric, así como de sus clientes con el objetivo de acelerar y empoderar el desarrollo de nuevos servicios, desde la concepción hasta la industrialización e introducción en el mercado. Concretamente, la colaboración es parte de un contrato de cinco años que Schneider Electric otorgó a Accenture en enero de 2016 para apoyar el despliegue continuo de soluciones y servicios digitales industriales de Internet of Things (IoT).

En este sentido, la Fábrica Digital ofrece una serie de servicios, incluyendo la generación y desarrollo de nuevas ideas, el diseño y testeo de posibles ofertas, el despliegue y ampliación de las soluciones, así como la capacidad analítica basada en el IoT para acelerar el desarrollo de los nuevos servicios.

Accenture, que ha contribuido al desarrollo de la Fábrica Digital a través de servicios de consultoría y gestión de cambios estratégicos y técnicos, proporciona servicios alrededor de la conceptualización innovadora, el “Nuevo Servicio de Ciclo de Vida Digital”, el desarrollo de soluciones centradas en el cliente, así como de modelos de negocios y analíticas, que combinan el análisis de clientes con un servicio ágil e iterativo de desarrollo y entrega.

'Estamos impulsando la digitalización de nuestros negocios, y la Fábrica Digital acelerará significativamente nuestros esfuerzos', afirma Cyril Perducat, Vicepresidente Ejecutivo de IoT y Transformación Digital de Schneider Electric. 'Con estas nuevas capacidades como el análisis, el diseño, la creación de prototipos de servicio rápido y la iteración, ahora somos capaces de implementar nuevos servicios al mercado de manera mucho más rápida'.

La investigación de Accenture muestra que, aunque los fabricantes industriales creen que las tecnologías digitales son vitales para su futuro, corren el riesgo de perder cuota de mercado y beneficios porque sus niveles de adopción digital y su capacidad de innovar son bajos. De hecho, dos tercios de las empresas industriales que Accenture tomó como muestra, afirman sentirse afectadas por el impacto de la interrupción digital, pero la mitad de ellos aún no están invirtiendo en esta área como parte de su estrategia comercial general.

'Schneider Electric tiene como objetivo reducir el tiempo de la conceptualización del producto al mercado un 80 por ciento', afirma Karim Chaabouni, Director Gerente de la práctica industrial de Accenture. 'Quieren ofrecer innovación en todos los sentidos, desde productos conectados a control de borde de red, analítica, aplicaciones y servicios. Con la ayuda de Accenture y la nueva fábrica, serán capaces de hacerlo.'

