En 2019 los mayores de 40 años serán los compradores estrella, según Casaktua Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 13:05 h (CET) El portal inmobiliario Casaktua define la seis tendencias de vivienda para el próximo año Si algo va a marcar 2019 será la nueva Ley Hipotecaria. Este documento traerá bastantes novedades que influirán directamente en el futuro del sector: los bancos pasarán a hacerse cargo de todos los costes de contratación de la hipoteca (excepto tasación), las comisiones de amortización y de conversión de un préstamo hipotecario de tipo fijo a uno variable serán más baratas, se prohíben las cláusulas suelo, etc.

Este hito, unido a otros como el incremento progresivo de los precios de la vivienda, el aumento de la demanda en compra y venta o la influencia directa de la transformación tecnológica, conllevarán importantes novedades al sector. Partiendo de este escenario, los expertos de Casaktua.com han detectado, gracias a su experiencia y a su estudio anual, las seis tendencias que marcarán la vivienda en 2019:

La vivienda como lugar de trabajo. Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, cada vez es más normal trabajar desde casa. El teletrabajo ya es una práctica común en otros países europeos, y España, poco a poco, también va avanzando. Según el estudio de Casaktua.com el 24% de los encuestados utiliza su vivienda para actividades laborales, ya sea de manera habitual o de forma esporádica. En concreto, el 14% trabaja a distancia y al 10% su empresa le permite disfrutar de algunas horas de teletrabajo. Teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral, esta práctica irá en aumento.

Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, cada vez es más normal trabajar desde casa. El teletrabajo ya es una práctica común en otros países europeos, y España, poco a poco, también va avanzando. Según el estudio de el 24% de los encuestados utiliza su vivienda para actividades laborales, ya sea de manera habitual o de forma esporádica. En concreto, el 14% trabaja a distancia y al 10% su empresa le permite disfrutar de algunas horas de teletrabajo. Teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral, esta práctica irá en aumento. Los mayores de 40 años, los nuevos propietarios. El 25% de los millennials tenía pensado adquirir un inmueble en 2018, siete puntos más que en 2017. Sin embargo, si el presupuesto tope ronda los 150.000 euros y los ahorros para la compra no superan los 10.000 euros, esta decisión podría aplazarse. Sobre todo, en las grandes ciudades. Además, los elevados precios del alquiler llevarán a que la edad de emancipación se vaya retrasando. En 2019 los principales compradores serán las personas de 40 años o más. Muchos de estos apostarán por la vivienda de reposición.

El 25% de los millennials tenía pensado adquirir un inmueble en 2018, siete puntos más que en 2017. Sin embargo, si el presupuesto tope ronda los 150.000 euros y los ahorros para la compra no superan los 10.000 euros, esta decisión podría aplazarse. Sobre todo, en las grandes ciudades. Además, los elevados precios del alquiler llevarán a que la edad de emancipación se vaya retrasando. En 2019 los principales compradores serán las personas de 40 años o más. Muchos de estos apostarán por la vivienda de reposición. Las visitas virtuales o las proptech, estrellas en la búsqueda de inmuebles. Los portales online y las agencias inmobiliarias se configuran como las principales fuentes de búsqueda de vivienda (alquiler y compra) en España con un 66% y un 60%, respectivamente. ¿Por qué? Por la precisión y nivel de detalle de los inmuebles que ofrecen gracias a herramientas como las visitas virtuales, fotografías 360º, vídeos o, incluso, drones. También por la aplicación de las llamadas proptech (geolocalización, big data, machine learning).

Los portales online y las agencias inmobiliarias se configuran como las principales fuentes de búsqueda de vivienda (alquiler y compra) en España con un 66% y un 60%, respectivamente. ¿Por qué? Por la precisión y nivel de detalle de los inmuebles que ofrecen gracias a herramientas como las visitas virtuales, fotografías 360º, vídeos o, incluso, drones. También por la aplicación de las llamadas proptech (geolocalización, big data, machine learning). Se apuesta por la tecnología para conseguir más eficiencia energética en el hogar. Según el estudio de Casaktua.com , el 90% de los españoles dispone de algún tipo de tecnología en el hogar. Los robots de limpieza ocupan un lugar preferente (el 36% dispone de uno) junto a los robots de cocina (20%). A la hora de definir las próximas tendencias, los encuestados apuestan por el uso de bombillas LED inteligentes, el control remoto de la calefacción o la instalación de electrodomésticos inteligentes. Esto demuestra que la concienciación sobre la eficiencia energética es cada vez mayor. A los elementos anteriores se unirán otras soluciones como el aislamiento térmico, el uso de energías renovables o los ahorradores de energía.

Según el estudio de , el 90% de los españoles dispone de algún tipo de tecnología en el hogar. Los robots de limpieza ocupan un lugar preferente (el 36% dispone de uno) junto a los robots de cocina (20%). A la hora de definir las próximas tendencias, los encuestados apuestan por el uso de bombillas LED inteligentes, el control remoto de la calefacción o la instalación de electrodomésticos inteligentes. Esto demuestra que la concienciación sobre la eficiencia energética es cada vez mayor. A los elementos anteriores se unirán otras soluciones como el aislamiento térmico, el uso de energías renovables o los ahorradores de energía. Mayor esfuerzo para el alquiler y proliferación de la compra. Más allá del uso y equipamiento de la vivienda, los últimos datos apuntan a que el esfuerzo económico de las familias para pagar sus inmuebles aumentará. Según los expertos, el alquiler superará el 35% de los ingresos familiares, por encima del porcentaje recomendado por el banco de España. Este hecho, unido a los cambios en la Ley Hipotecaria y a la mejora del empleo propiciarán que la balanza se incline a la propiedad.

Más allá del uso y equipamiento de la vivienda, los últimos datos apuntan a que el esfuerzo económico de las familias para pagar sus inmuebles aumentará. Según los expertos, el alquiler superará el 35% de los ingresos familiares, por encima del porcentaje recomendado por el banco de España. Este hecho, unido a los cambios en la Ley Hipotecaria y a la mejora del empleo propiciarán que la balanza se incline a la propiedad. Decoración marcada por los elementos naturales: Según los profesionales de interiorismo, la decoración del próximo año estará marcada por los espacios abiertos, la madera, las fibras naturales (mimbre, bambú, ratán, yute…), el terrazo y el mármol (tanto en muebles como en suelos), el metal con tonos negros, el acabado en oro o el papel pintado. Las plantas de interior y la artesanía nórdica continuarán siendo las tendencias estrella. MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.