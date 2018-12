Sevilla se consolida como destino del turismo familiar, según The Andalusian Private Tour Co Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 14:01 h (CET) La región andaluza se adapta a los cambios del turismo internacional y afronta el aumento de visitantes de los últimos años. The Andalusian Private Tour Co, desvela las claves de esta tendencia En los últimos años, tanto en Sevilla como en otras zonas del sur de España, se ha visto el aumento progresivo del interés por parte de agencias y tour operadores internacionales. 'Cuando antes llegaban 10 autobuses, empezaron a llegar 40. Cuando hace unos años llegaban 5 cruceros, ahora llegan 25. Por eso en todas las ciudades andaluzas se ha vivido un crecimiento exponencial en el número de plazas hoteleras, operadores turísticos y empresas que ofrecen todo tipo de servicios para el bienestar del visitante', según The Andalusian Private Tour Co, expertos en scavenger hunts en Sevilla y tours familiares. .

En 2017 se experimentó un nuevo cambio en el sector. Uno de los referentes internacionales de mayor influencia declaró la ciudad de Sevilla como destino favorito para 2018, y esto no fue lo único, de la mano de esta declaración llegó la respuesta de importantes compañías aéreas y de viajes que aumentaron exponencialmente su oferta a esta maravillosa y encantadora región. Todo esto propició que empezaran a llegar cada vez más visitantes individuales que no se apoyan en agencias para organizar sus vacaciones. Turistas que buscan experimentar los lugares de forma individualizada y respetando sus intereses personales sin adaptarse a los de un grupo.

Esto supuso un nuevo cambio en el sector, que se organizó para cubrir las necesidades de este nuevo visitante. Las visitas privadas a las ciudades para conocer no solo su historia sino también su idiosincrasia y su cultura de forma personalizada se convierten en un producto que deja de ser para un turismo muy exclusivo, sino que comienza a ser solicitado por personas de todo el mundo interesadas en profundizar en las raíces de aquello que están conociendo.

El sector se amplía, cambia, se adapta, y empieza a ofrecer una amplísima gama de posibilidades al consumidor. Y uno de los tipos de turismo que más ha crecido y muestra mayor cantidad de necesidades específicas de adaptación es el turismo familiar. Cada vez más, los padres eligen compartir vacaciones en destinos culturales con sus hijos, explorar nuevos lugares desde las diferentes miradas que ofrecen las distintas etapas de la vida y disfrutando de un momento divertido y de relax al mismo tiempo.

El turismo en familia es uno de los tipos que mayores especificaciones tiene, pues el servicio que se les ofrece debe ser adecuado a todos los componentes familiares para tener una experiencia armónica y divertida. The Andalusian Private Tour Co es un ejemplo de ello, al mismo tiempo que ofrece servicios de visita turística de rango más genérico, se especializa en mirar las necesidades de ese turismo familiar. En su página web se puede ver cómo se ofrece la visita a los lugares UNESCO de la forma clásica en la que cualquiera se imagina a un guía exponiendo las características de éste o este otro lugar, para en la siguiente pestaña ofrecer el descubrimiento de los mismos lugares, pero de forma lúdica y adaptada a la edad y preferencias de la familia. Lo mismo ocurre con las visitas que buscan profundizar en la cultura, la gastronomía o las costumbres populares. Pueden descubrir en la web rutas de tapas pensadas para que pequeños y adolescentes disfruten con sus padres de los sabores y olores que se ofrecen en esta parte del mundo.

Una de las cosas más llamativas de esta web es la metodología que se ofrece para conocer la ciudad de Sevilla, con gymkanas y cazas al tesoro que son las delicias no sólo de los más pequeños, sino que también son muy populares entre grupos de amigos y empresas que desean disfrutar de una forma diferente.

Más información en su web especializada: https://www.theandalusianprivatetourco.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.