‘Diciembre es el mes del año en el que más conviene comprar una casa’, mantienen en Yer Realty

viernes, 28 de diciembre de 2018, 07:01 h (CET) La temporada navideña siempre ha estado marcada por la necesidad de hacer un gasto extra para la cena de Navidad, los regalos y alguna escapada rápida para desconectar antes de volver al trabajo. No obstante, también es el momento ideal para comprar una casa según los expertos de Yer Realty ‘Diciembre ha sido siempre uno de los mejores meses del año para comprar una casa, a pesar de que son fechas durante las cuales buscar piso no es lo que más apetece. No obstante, curiosamente durante este mes, puede que debido al ambiente festivo y al espíritu navideño, siempre suele resultar más fácil cerrar un trato’, afirman los profesionales de Yer Realty.

Y es que diciembre es una época de júbilo, generosidad y, según la experiencia de esta agencia inmobiliaria en la Costa Blanca, de descuentos. Bien debido a que los vendedores desean comenzar el nuevo año con dinero para cumplir sus objetivos, o sencillamente porque durante este mes suele haber más oferta que compradores, ‘en diciembre siempre es más fácil conseguir ese descuento que nos permitiría conseguir la casa de nuestros sueños. Diciembre no es el mes en el que más se vende, pero sí aquel en el que más conviene comprar una casa’, mantienen.

Por otro lado, es posible que la inflación y otros factores contribuyan a que suban las tasas de interés de los créditos hipotecarios, de modo que si nuestro agente inmobiliario de confianza estima que el próximo año va a subir acorde a las predicciones oficiales y a su experiencia, deberíamos seguir su consejo.

‘Además, hay que tener en cuenta que en la actualidad el mercado inmobiliario avanza en su recuperación y probablemente durante 2019 siga al alza, lo que significa que el vendedor conseguirá más dinero por el mismo piso, pero el comprador también deberá pagar más. Por eso cualquiera que esté en la posición del comprador en este momento debería decidirse por la mejor oferta antes de que los precios asciendan demasiado’, explican.

Son varias las razones por las que cualquiera que actualmente se encuentre buscando piso debería decidirse antes de que termine el año. En parte debido a la opinión y los estudios realizados por los expertos de Yer Realty, pero también porque 'no hay mejor regalo para estas Navidades que conseguir la casa de nuestros sueños', concluyen.

