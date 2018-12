El Mentoring dispara las probabilidades de éxito en un negocio online Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 07:53 h (CET) Cada vez más emprendedores de cualquier edad optan por el acompañamiento de un mentor durante el arranque de cualquier proyecto online. En muchas ocasiones el servicio de mentoring continúa cuando el proyecto ya está en marcha para asegurar que éste no se desvíe de su rumbo. Hoy en día se puede contar con un buen profesional de forma presencial u online El emprendedor de Barcelona David Vega ofrece un nuevo servicio de mentoring a través de su web DavidVega.LIFE aportando sus más de 15 años de experiencia en emprendimientos de todo tipo.

Y es que el mentoring es algo imprescindible según las personas más exitosas del mundo, hasta el mismísimo Steve Jobs tuvo su mentor: Bill Campbell.

El lanzamiento del mencionado servicio se produjo el mes pasado pudiendo ya confirmar en estas fechas navideñas que está siendo un total éxito por la satisfacción que declaran las personas que ya han accedido a él. Son varios los motivos por los que contar con ayuda. El emprendedor muchas veces se siente solo, incomprendido por la mayoría de personas que tiene a su alrededor, quienes no tienen experiencia emprendiendo y le asesoran de forma completamente equivocada. Esto ocasiona una desmotivación que le impide despegar.

Otro de los motivos es la confusión del propio emprendedor ante tanta información que circula por internet, mucha de ella falsa o que simplemente no aplica para su caso en concreto.

Por último, otro motivo que cabe destacar es la normal inexperiencia del que hace las cosas por primera vez. Sin duda la evolución será muchísimo más rápida contando con un guía, hay que evitar inventar nuevamente la rueda y cometer los típicos errores.

David Vega tiene una metodología diferente a la habitual, se basa en el trato personal llevado al extremo y en su personalidad de ir al grano en todo momento, exponiendo teorías necesarias pero de aplicación práctica e inmediata.

Este nuevo mentoring que intensifica el que ha venido haciendo en los últimos años lo realiza en persona en Sitges, Barcelona. Contando también con otras ubicaciones como Ibiza y Marbella donde se encuentra periódicamente. Pero siempre es posible el mentoring online si el emprendedor reside en otro lugar.

Otra novedad que presenta en los próximos días es la formación en forma de cursos online con un enfoque claramente disruptivo. Otra manera de acelerar la generación de ingresos.

