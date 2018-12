El lunes 31 de diciembre, VIII Edición de la San Silvestre seguntina

Las inscripciones de las carreras tanto de adultos como de infantiles se pueden hacer en la Oficina de Turismo de Sigüenza hasta el sábado, día 29 de diciembre, o también a través de las páginas webs: www.deporticket.com o www.sansilvestreseguntina.es El Club Atletismo Sigüenza y el Ayuntamiento de Sigüenza organizan la carrera popular y carreras infantiles 'VIII San Silvestre Seguntina'. La San Silvestre de la ciudad cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, Font-Vella, Cruz Roja Española, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Sigüenza, Policía Municipal y numerosos comercios y establecimientos de la localidad.



Las carreras infantiles tendrán lugar el día 31 de Diciembre de 2018 a partir de las 11.00 horas en el Parque de la Alameda de Sigüenza. La carrera popular tendrá lugar el mismo día a partir de las 12.30 horas en un circuito totalmente urbano por las calles de Sigüenza con salida y llegada en el Parque de la Alameda.



Las carreras infantiles consistirán en las pruebas y categorías que a continuación se relacionan.



Categoría-Fecha de nacimiento

• Chupetín: 2.014 – 2.018

• Promoción: 2.012 – 2.013

• Benjamín: 2.010 – 2.011

• Alevín: 2.008 – 2.009

• Infantil: 2.006 – 2.007



En la carrera popular habrá cinco categorías tanto para hombres como para mujeres en un circuito no homologado de unos 6 kms, totalmente urbano, por las calles de la localidad.

• Local: Fecha de nacimiento hasta el año 2.005

• Cadete: Fecha de nacimiento entre 2.004 y 2.005

• Juvenil: Fecha de nacimiento entre 2.002 y 2.003

• Senior: Fecha nacimiento entre 1.984 y 2.001

• Veterano: Fecha nacimiento hasta 1.983



En las carreras infantiles, los 3 primeros clasificados en cada categoría, tanto masculina como femenina, recibirán trofeos. Además, todos los niños participantes recibirán una bolsa de chucherías.



En la carrera popular, los tres primeros clasificados en la General además de los tres primeros en las categorías: Cadete, Juvenil, Sénior, Veteranos y Local, tanto masculina como femenina, recibirán trofeos.



Habrá bolsa del corredor con obsequios y regalos para 400 inscripciones. Después de llegar a este cupo, se pueden realizar más inscripciones pero no se garantiza la entrega de la bolsa del corredor.



Habrá también premios especiales a nivel individual y también por grupos para la persona o personas que lleven el mejor o más original disfraz según a juicio de la organización.



Se considera atleta local todo aquel que pertenezca a las Escuelas Municipales Deportivas de Sigüenza, al Club Atletismo Sigüenza o que esté empadronado en Sigüenza.



Las inscripciones de la carrera popular se realizarán a través de las páginas webs: www.deporticket.com o www.sansilvestreseguntina.es, El plazo de inscripción finalizará el sábado día 29 de diciembre de 2.018.



La cuota de inscripción será de 8 € para la carrera popular y de 2 € para las carreras infantiles. También se aceptarán inscripciones el mismo día de la prueba hasta 1 hora antes en el Parque de la Alameda a 15 € para la carrera popular y de 5 € para las categorías infantiles.



Una vez hecha la inscripción y pagada la correspondiente cuota, la organización no estará obligada a devolver la cuota en caso de anulación de la inscripción. El recorrido de la carrera popular consistirá en un circuito no homologado de aproximadamente 6 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de la Alameda. Discurre por el Paseo de la Alameda-Avenida Pío XII-Padre Saturnino López Novoa-Bajada de la Cruz Dorada-Cruz Dorada-Valencia-Cardenal Mendoza-Paseo de los Arcos-Avenida Fuente Nueva-Talleres Opel-Camino de la Isla-Paseo de la Cruces-Paseo de la Alameda.



Los circuitos estarán controlados por personal de la organización, fuerza pública, protección civil y voluntariado. Quedará terminantemente prohibida la circulación de vehículos no autorizados por la organización durante el transcurso de las carreras. La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba desde las 9.30 horas en el Parque de la Alameda hasta media hora antes del comienzo de la carreras.



La organización dispondrá de un servicio de guardarropa que estará situado en la sede de la Asociación 'La Salamandra' a partir de las 09:30 horas el día de las carreras.



