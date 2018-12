Martin Garrix, Oliver Heldens y Vetusta Morla, cabezas de cartel del Arenal Sound 2019 La colombiana Karol G también será otro de los grandes atractivos, junto con C. Tangana e Iván Ferreiro Guillermo Peris

@guillermoperis

viernes, 28 de diciembre de 2018, 07:59 h (CET) El festival de música Arenal Sound, que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto en la playa de Burriana (Castellón), ha publicado el primer avance de cartel de la décima edición, en el que destaca Martin Garrix como cabeza de lista. El DJ número uno del mundo regresa al evento para celebrar el aniversario por todo lo alto.



Pero el productor holandés no es el único top diez de las confirmaciones. Oliver Heldens es el actual número nueve a nivel internacional y visitará el Arenal por primera vez. Uno de los regresos más esperados es el de los aclamados Vetusta Morla. Estuvieron en el cartel en 2011 y desde entonces no habían actuado en Burriana.

La colombiana Karol G también será otro de los grandes atractivos. Sus últimos éxitos con Anuel AA y Maluma la han consolidado como una de las artistas más codiciadas del momento.

C. Tangana, Iván Ferreiro, Zahara y Beret vuelven al puerto y a la playa del Arenal de Burriana para presentar nuevo material y otros artistas nacionales se estrenan en el festival. Es el caso de Ayax y Prok, SFDK, Maikel Delacalle, Sofía Ellar y David Rees.

Los abonos de Arenal Sound 2019 están agotados desde el primer día que se pusieron a la venta, el mismo domingo 21 de octubre. La organización del evento ha anunciado que en enero llegarán nuevas incorporaciones al cartel.

