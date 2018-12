La skin benéfica de Cho-Gath consigue recaudar en España 73.300 euros para Juegaterapia Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 14:22 h (CET) El importe se destinará a la renovación integral del hospital pediátrico Niño Jesús, de Madrid, un edificio de 1877 que se llenará de luz gracias al proyecto "El Retiro invade el Niño Jesús". Con Cho-Gath Dark Star Riot Games ha donado un total de 6,1 millones de US$ a 21 ONGs de todo el mundo. La iniciativa hace realidad el sueño de un adolescente, Bryan, a través de la fundación Make a Wish Los rioters se han volcado con la skin benéfica de Cho-Gath, que se lanzó el 13 de julio, y, gracias a la contribución de jugadores y compañía, han multiplicado con creces el compromiso benéfico inicial de Riot Games. Cho-Gath estrella oscura, que hace realidad el sueño de un adolescente hospitalizado, a través de la fundación Make a Wish, pretendía recaudar fondos para 21 ONG locales, con un objetivo mínimo de 10.000 euros por proyecto nacional.

Hoy, la desarrolladora ha anunciado que el importe total donado en España ha sido de 73.300 euros. La destinataria de la donación en nuestro país es la Fundación Juegaterapia, una organización sin ánimo de lucro que ingenia soluciones de diseño que convierten los hospitales pediátricos en entornos menos hostiles, lugares para el juego y para la imaginación: jardines, estaciones lunares, cines, pistas de carreras o parques de juegos donde pasar largas convalecencias de una manera un poco más amable, llevadera y divertida. Los 73.300 euros se destinarán íntegramente a la remodelación de uno de los centros de referencia en atención pediátrica de la capital, en concreto al proyecto “El Retiro invade el Niño Jesús”, una iniciativa de interiorismo lúdico que llenará de luz y de verde los espacios del veterano hospital, un edificio que data de 1877. El importe total presupuestado para esta acción es de 630.000 euros (la donación supondría, pues, un 12%).

“Estamos muy contentos de haber formado parte de la iniciativa llevada desde Riot Games Internacional donde cada una de las oficinas locales ha tenido la oportunidad de elegir a una organización benéfica para destinar lo recaudado por la Skin de Cho Gath Dark Star. Para nosotros ha sido un placer tener como partner a Juegaterapia, nos conmueve su proyecto y la labor espectacular que llevan a cabo, encantados de haber podido sumar un granito de arena.” Declaraba Loli Sánchez, Office Manager de RIOT GAMES España.

Maria José Jara, directora de Proyectos comenta que “para Juegaterapia este tipo de acciones son muy especiales. Las valoramos muy positivamente no solo por la cantidad extraordinaria que se ha conseguido, y que será una parte importantísima del proyecto, sino por la movilización de tantos miles de personas que han conocido nuestro trabajo con los niños enfermos de cáncer. Ya nos sentimos una familia un poquito más grande. Nos parece una acción maravillosa que encaja a la perfección con nuestro lema: la quimio jugando se pasa volando”.

No es la única acción solidaria de este último mes ya que, hace unos días, el torneo solidario de Ibai durante el festival Fun & Serious de Bilbao, lograba recaudar 80.000 euros, en esa ocasión destinados al Centro pediátrico oncológico San Juan de Dios, de Barcelona.

Con la skin de Cho-Gath Estrella Oscura, Riot Games ha donado un total internacional de 6,1 millones de dólares, que ha repartido entre 21 ONG de todo el mundo.

