Fibromialgia, la enfermedad más buscada en Internet por los españoles en 2018, según Isalud

Cáncer de colon, menopausia y VIH han sido las enfermedades sobre las que los españoles han consultado en mayor medida sus síntomas en la Red durante el año que acaba.

Los síntomas de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, entre lo más buscado por los españoles.

Fisioterapeutas y osteópatas lideran el ranking de las especialidades médicas más buscadas en los últimos 12 meses. La salud es uno de los aspectos que más preocupa a los españoles, pero también que genera más curiosidad. Ante cualquier síntoma, se recurre rápidamente a Internet para tratar de descubrir qué es lo que pasa. Por ello, iSalud.com, el comparador de seguros líder de España, ha querido saber cuál qué ha sido lo más buscado en internet en temas de salud por parte de los españoles durante los últimos 12 meses.

La enfermedad más buscada en Internet en el último año ha sido fibromialgia. A continuación, se sitúan, esclerosis múltiple, lupus, autismo, meningitis, neumonía, fascitis plantar, endometriosis, dislexia y psoriasis.

Para Jordi Aymar, CMO de iSalud.com, “aunque no existe un patrón de comportamiento definido en las búsquedas que realizan los españoles sobre enfermedades en Internet, se observa que dentro del top10 aparecen enfermedades que se asocian más a determinadas épocas del año, como la fascitis plantar o la meningitis, más típicas de los meses de verano, o la neumonía, más propia de los periodos más fríos del año. Sin embargo, también se encuentran en el listado enfermedades que no están vinculadas con un periodo del año concreto y que pueden aparecer en cualquier momento. Este tipo de búsqueda responde más al deseo de ampliar la información sobre la enfermedad en sí misma, los cuidados o los tratamientos específicos tanto por parte de pacientes como familiares.”.

Un año en el que hemos estado preocupados por la salud del aparato digestivo

Sin embargo, cuando se trata de conocer cuáles son los síntomas relacionados con alguna enfermedad, las cosas cambian.

Según iSalud.com, la enfermedad de cuyos síntomas más búsquedas se han realizado este 2018 es el cáncer de colon. El resto del top 10 de los síntomas más buscados en 2018 está relacionado con Menopausia, VIH, Celiaquía, Colon Irritable, Hernia de Hiato, Esclerosis Múltiple, Helicobacter Pylori, Ictus y Cáncer de Mama.

Según el CMO de iSalud.com, el top10 de búsquedas de síntomas responde a “la curiosidad de los españoles por saber más sobre enfermedades que pueden necesitar atención especial en lo que se refiere a los síntomas. Sin embargo, dentro del Top10 destaca la presencia de varias enfermedades relacionadas con problemas estomacales. En general, las afecciones gastrointestinales son las más frecuentes en las consultas médicas, así que resulta lógico que también aparezcan entre las búsquedas que más se han realizado durante el año en Internet”.

Las lesiones musculares convierten a Fisioterapia en la especialidad médica más buscada

El top 10 de especialidades médicas más buscadas en 2018 lo componen: Fisioterapia, Osteopatía, Oftalmología, Aparato Digestivo, Traumatología, Urología, Logopedia, Acupuntura, Neurología y Odontología.

“Los españoles suelen ser proactivos en el cuidado de su salud y por eso es habitual que ante cualquier síntoma que presenten busquen información acerca de ello, y decidan acudir a un profesional médico. Dentro de las especialidades médicas más buscadas, cuatro de ellas están relacionadas con lesiones musculares y del aparato locomotor – fisioterapia, osteopatía, traumatología y acupuntura - lo que muestra una preocupación por estar físicamente bien. Otras de las especialidades más consultadas online este año son las relacionadas con el cuidado de los dientes y los ojos, que además del de la salud tiene un componente importante de cuidado de imagen”, afirma Aymar.