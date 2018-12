Hume y Smith

Es cierto, como dice el autor, que la amistad entre estas dos eminencias de la filosofía y la economía influyó considerablemente en el desarrollo del pensamiento moderno. Evidentemente, las diferentes ciencias y disciplinas modernas se estaban fraguando en la segunda mitad del siglo XVIII.

Es indudable que tanto David Hume como Adam Smith impulsaron la filosofía y el pensamiento económico. Fortalecieron las ciencias humanas de una manera fundamental. Estos dos pensadores poseían una gran elocuencia e ingenio. Hume escribió más que su amigo Smith, pero los dos compartieron muchas ideas y si bien el empirismo y escepticismo del autor del Tratado de la naturaleza humana fueron criticados por el ámbito eclesiástico y conservador de la Inglaterra y Escocia de su tiempo, esto no supone que reste mérito a la significación de sus ideas filosóficas, sociales y a un cierto utilitarismo que se deriva, en cierta manera, de los planteamientos de Hume. Intenta introducir el razonamiento experimental en los asuntos morales y en las distintas ciencias.

En relación con los estudios universitarios de la época de Hume parece que no llenaban en bastantes casos, aunque no en todos, las aspiraciones formativas de los que acudían a las aulas. No en vano escribe Hume que «No hay nada que se pueda aprender de un catedrático que no se encuentre en los libros». Lo dice en 1735 aconsejando a un joven amigo. Y el propio Hume, aunque estudió Latín, Griego, Lógica, Metafísica y Ciencias Naturales también dedicó ocho años después de dejar la universidad a leer y formarse de modo autodidacta. Poseía una gran erudición y la pasión lectora le acompañó siempre.

El Tratado de la naturaleza humana es la obra maestra de Hume. En el ámbito de la investigación histórica destaca enormemente su Historia de Inglaterra que le valió mucho reconocimiento e ingresos.

En relación con la moral para Hume sirve, entre otras cosas, para mejorar la vida de la gente. En el libro de Rasmussen se describen los avatares de la amistad entre Smith, el padre de la Economía moderna y Hume el mejor filósofo inglés de todos los tiempos.

Las dos grandes obras de Adam Smith escocés al igual que Hume son La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Son los dos libros que se publicaron del profesor Smith y que le valieron la fama, especialmente, el tratado sobre Economía que es uno de los libros más importantes de toda la historia por las repercusiones que tuvo en el desarrollo de la ciencia económica naciente, tanto a finales del siglo XVIII como durante el siglo XIX. Sigue siendo leído y comentado, porque forma parte esencial de la Historia de la Economía.

Afirma el libre comercio y el mercantilismo, también manifiesta un enfoque liberal de la política. De todas formas, Smith pone de relieve que las excesivas desigualdades económicas que existían en su tiempo son injustas y, por tanto, se deduce que deben ser corregidas.

En esta obra de Rasmussen de más de 300 páginas los lectores disfrutan de una lectura amena y placentera y el autor que también es profesor universitario de Filosofía Política se adentra en numerosos detalles vitales de los dos amigos filósofos que son muy interesantes y que ponen al descubierto la grandeza y la miseria de la naturaleza humana. Hume en vida recibió un gran reconocimiento a su increíble talento y elocuencia, pero también tuvo que sufrir los ataques desproporcionados e injustos de los que lo consideraban un descreído o ateo, como si esto fuera algo demoníaco. En pleno siglo XVIII la censura social, religiosa y política se recrudecía ante filósofos tan francos y abiertos como David Hume.

Se entiende perfectamente que su libro Diálogos sobre la religión natural se publicara por deseo expreso de Hume después de su muerte. Su sobrino lo publicó tres años después del fallecimiento de su tío en el año 1779. Y causó una gran polémica y duros ataques a su persona, aunque ya no estuviera físicamente en este mundo.

Hume en esta obra se sinceraba totalmente y exponía sus planteamientos negativos acerca de la religión y su influencia perniciosa en la naturaleza humana. También afirmaba la inexistencia del más allá o de otra existencia después de la muerte, entre otras muchas cuestiones.