El sector turronero roza los 470 millones de euros de facturación

Telecoming La compañía ha analizado los principales 30 grupos empresariales del sector que han depositado sus cuentas correspondientes al ejercicio 2017 y que concentran más de 40 marcas. El volumen de negocio de estos grupos alcanzó los 469,2M€ durante el pasado año, un 3% más que en 2016 (454,7M€).



Cinco grupos turroneros suponen el 73% de la facturación del sector La industria del turrón español está dominada por 5 grupos que en 2017 concentraron el 73% de la facturación. Así, la compañía que concentra un mayor volumen de ventas continúa siendo Sanchís Mira SA, con 103.163.599€ y el 22% de la cuota de mercado; seguido por Delaviuda Alimentación SAU con 79.995.434€ (17% de cuota de mercado), Comercial Chocolates Lacasa con 77.198.374€ (16% de cuota de mercado), Cantalou SA con 44.782.994€ (10% de cuota de mercado) y Torrons Vicens SL con 36.591.846€ (8% de cuota de mercado).



Las marcas con Denominación de Origen representan el 50% de las ventas El 50,2% de las ventas registradas durante el año 2017 proceden de grupos empresariales que comercializan al menos una marca con Denominación de Origen, 2 puntos por debajo que en 2016. De las 5 empresas que más facturaron del sector, sólo 2 de ellas están dentro de alguna DO: Sanchís Mira SA (DO Jijona) y Torrons Vicens SL (DO Agramunt).



Sanchís Mira SA (AntiuXixona y La Fama) supera los 5,3M€ de beneficios en 2017 El beneficio de las compañías turroneras analizadas superó los 12M€ en 2017. Las sociedades mercantiles que alcanzaron un mayor beneficio fueron Sanchís Mira SA (5,3M€), Delaviuda Alimentación SAU (3M€), Torrons Vicens SL (2,5M€) e Industrias Jijonencas SA (1,3M€). Frente a éstas, las que presentaron unas mayores pérdidas en su cuenta de resultados fueron: Almendra y Miel SA (-989 mil euros), Chocolate y Trufa SA (-711 mil euros) e Industrias Rodríguez SA (-649 mil euros).

El sector turronero emplea a más de 1.600 personas Por otra parte, las compañías turroneras emplearon en 2017 a 1.619 personas. La compañía turronera que más profesionales empleó fue La Confitería Delaviuda SA (435 personas), seguida de Sanchís Mira Sa (184 personas) y Torrons Vicens SL (165 personas).