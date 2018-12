El bailarín Cristian Martín pone el broche final al Festival Internacional Madrid en Danza

El bailarín y creador Cristian Martín (Ávila, 1985) será el encargado de poner el broche final a la 33ª edición del Festival Internacional Madrid en Danza, que se ha venido desarrollando desde el pasado día 5. Y lo hará con S E R, el espectáculo con el que ha debutado como coreógrafo, bajo la dirección artística de Daniel Doña. La cita será este domingo, 30 de diciembre, a las 21 horas, en la Sala Cuarta Pared (C/Ercilla, 17). La propuesta, que interpreta él mismo sobre el escenario, es una reflexión en torno al inconformismo, la valentía, los deseos de libertad o los miedos que han acompañado a lo largo de la historia a todo ser humano.



Tras muchos años como colaborador habitual de Daniel Doña Compañía de Danza y de nombres como Teresa Nieto o Manuel Liñán, Cristian Martin ha dado un paso más en su brillante carrera artística para adentrarse en los desafíos que conlleva la creación coreográfica. Según él mismo expresa sobre esta creación, que se estrenó el pasado 7 de julio en Madrid, “imagino un cuerpo sujeto a la duda y a la indecisión, a un ser que convive con la prisa del que quiere llegar y con la calma de quien sabe esperar; a un individuo inconformista, valiente, que afronta miedos, que unas veces acierta y encuentra lo que busca, pero que, en otras ocasiones, también se equivoca”.



Atrevido y valiente, el bailarín abulense actúa con total libertad, sin poner límites a su propia danza, sin ataduras, con valentía, jugando con una amplia variedad de matices, estilos y formas. “Muestro a un ser imaginario, a un ser que celebra la vida a través de la danza”, añade quien firma la idea original, la coreografía y la interpretación de S E R, un espectáculo que transita por la danza española de raíz contemporánea.



Artista libre, puro y talentoso Decía Federico García Lorca que en este momento dramático del mundo, hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Y eso es lo que ha hecho el bailarín y coreógrafo Daniel Doña para contribuir a levantar este primer espectáculo de Cristian Martín: “Me he adentrado, he respirado y me he empapado del imaginario creativo de un S E R como Cristian Martín, puro, libre, talentoso y riguroso a partes iguales, para ayudarlo a transformar su genialidad en un homenaje, en un duelo, en una fiesta. Es una de esas oportunidades que la vida coloca frente a ti para reconciliarte con ella”.



Sobre Cristian Martín Titulado por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, este experimentado bailarín y joven creador, nacido en Ávila en 1985, es uno de los talentos con más proyección en la escena nacional más emergente. Su formación y su versatilidad dancísticas son amplias y heterogéneas: ballet clásico, danza española y flamenco, artes del movimiento y creación contemporánea. Su trayectoria como bailarín comienza de la mano del maestro Granero. Como solista ha formado parte de las compañías más relevantes (danza española, flamenco, danza clásica y contemporánea) del país.



Es artista invitado de los premios nacionales de danza Teresa Nieto en Tacita a Tacita (2010), Polos Opuestos (2012) y Solos, pero bien acompañados (2016) y Manuel Liñán (Tauro, 2011, REW, 2012, codirigido y coreografiado junto a Daniel Doña). Desde el año 2009 es colaborador habitual, repetidor y bailarín invitado de Daniel Doña Compañía de Danza en todos sus espectáculos:Intermitente (2009), A Pie (2011), A Pie de Calle (2013), Black Box (2014), No Pausa (2015), Nada Personal (2016), Hábitat(2016), Cuerpo a cuerpo (2017) y Psique (2018), con los que ha recorrido los más importantes festivales nacionales e internacionales: Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de Jerez, Festival Internacional Madrid en Danza, Mes de Danza de Sevilla, Mercats de les Flors, Masdanza, Trayectos, Fira Tárrega, Festival Tanzhaus – NRW Flamenco de Düsseldorf, Festival Iberoamericano, Festival Ibérica Contemporánea, Festival de Leipzig, entre otros.



Entre los reconocimientos y premios recibidos, Cristian Martín atesora: Premio AISGE al bailarín sobresaliente por la piezaIntermitente de Daniel Doña en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid (2009); Primer Premio de Coreografía de Solo por Materia en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid (2015); nominado a los Premios Max de las Artes Escénicas en 2017 como Mejor Intérprete y Mejor Elenco de Danza por el espectáculo Hábitat de Daniel Doña Compañía de Danza.