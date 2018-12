Nuevo HR Director Iberia y European HR Director Commercial and Marketing Areas de Rentokil Initial Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 09:01 h (CET) Jesús Torres Mateos ostentará dichos cargos a partir del próximo 1 de enero Jesús Torres Mateos, actual Director de Recursos Humanos del Sur de Europa y Latinoamérica de Rentokil Initial, ha sido nombrado HR Director Iberia y European HR Director Commercial and Marketing Areas de la compañía británica.

Durante los últimos cinco años, Torres Mateos ha desarrollado con éxito la estrategia de gestión de personas en Latinoamérica para Rentokil Initial y posibilitado la expansión de la misma hasta un total de nueve países y contar con 2.000 empleados gracias a una firme apuesta de la compañía de higiene.

Torres Mateos abandona a partir del próximo año su labor en el continente americano para gestionar el capital humano en las áreas comerciales y de marketing de la firma en Europa con el fin de reforzar el liderazgo del área comercial en el sector, lo que incluye políticas activas de incorporación y retención del talento, modernos modelos de retribución y sistemas de desarrollo comercial. No obstante, seguirá ostentando la dirección de Recursos Humanos para España y Portugal.

Jesús Torres Mateos es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por IE Business School, formación que ha completado con un Programa de Alta Dirección de IESE Business School y la Universidad de Navarra.

Tras forjar sus primeros pasos profesionales en distintos entornos multinacionales, Torres Mateos lleva vinculado a Rentokil Initial desde 2014, cuando asumió la dirección de Recursos Humanos del Sur de Europa y Latinoamérica.

Rentokil Initial es la compañía líder mundial en servicios de Higiene Ambiental con presencia en 70 países, registrando crecimientos anuales en facturación, beneficios y dividendos. En España opera desde 1981 contando con 4 actividades principales: Control de Plagas, Higiene, Servicios de Decoración con Plantas de Interior y Marketing Olfativo.

