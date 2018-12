'Yo compro en Sigüenza', nueva campaña para promocionar el comercio en la localidad Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 08:45 h (CET) La impulsa la Asociación de Empresarios de Sigüenza (AES), con la colaboración del Ayuntamiento. La campaña consta de un spot promocional creado para viralizar en redes sociales, tanto de la AES como de los propios comerciantes además de en las del Ayuntamiento y distintos elementos gráficos que se ponen a disposición de los comerciantes La Asociación de Empresarios de Sigüenza (AES), con la colaboración del Ayuntamiento, ha puesto en marcha una campaña, con el fin de fomentar las compras en la ciudad y favorecer así el sector del comercio, el segundo más importante en Sigüenza, a continuación del turístico, y perfectamente compatible con él, puesto que es su extensión natural. De hecho, este sector ocupa al 35% de la población activa en la comarca.



La campaña nace con el propósito de concienciar a la población sobre la necesidad de mantener el comercio de proximidad, que mantiene la ciudad viva, y genera futuro y puestos de trabajo para los seguntinos. “Obviamente, el e-Commerce y en general internet, tiene ventajas innegables, que pueden beneficiar al mundo rural. En nuestro caso, pensamos que la posición debe ser aprovechar estas ventajas, pero al mismo tiempo concienciar a seguntinos y visitantes sobre la importancia de apostar por el comercio de proximidad, máxime cuando contamos con excelentes profesionales capaces de competir en profesionalidad y precio con cualquiera, pero que no tienen competencia en cuanto a atención al cliente, cercanía y amabilidad”, valora Oscar Hernando, concejal de Turismo de Sigüenza.



Precisamente, estos atributos son los que destaca la campaña: la cercanía, calidad y confianza que ofrecen los comerciantes de Sigüenza. Además del desarrollo de la imagen, logo y piezas, también se ha creado un video, que se está viralizando de manera conjunta en redes sociales, tanto por parte de la Asociación de Empresarios (AES) como por los propios comerciantes, con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza. “Fue así como logramos convertirnos en Capital del Turismo Rural en 2017, con la ciudad unida en un mismo propósito. La colaboración entre instituciones y ciudadanos da sus frutos, porque al fin y al cabo, todos queremos lo mismo: el mejor futuro para Sigüenza”, añade José Manuel Latre, alcalde de la ciudad. 'Yo compro en Sigüenza' nace con la pretensión de tener nuevos hitos en el futuro, para reivindicar a las PYMES locales desde diferentes puntos de vista.



También los 'Reyes Majos'

Los 'Reyes Majos' vuelven a Sigüenza estas navidades. Con esta campaña de sensibilización, la Asociación de Empresarios (AES) lleva promocionando más de una década el comercio local en la época navideña. Como cada año, habrá un sorteo justo después de la Cabalgata de Reyes seguntina.



Los 'Reyes Majos' premian las compras realizadas en Navidades en los establecimientos adheridos. Los consumidores reciben, además de sus productos, papeletas que les dan derecho a participar en un sorteo múltiple que repartirá 1.500 euros en efectivo en dos premios, así como regalos de cada uno de los establecimientos participantes.



“Con iniciativas como la de los Reyes Majos o la campaña 'Yo compro en Sigüenza' pretendemos fomentar el comercio en la ciudad y en la comarca, dando todas las facilidades posibles a los empresarios desde la Asociación, porque una comarca sin comercio no tiene vida”, valora Raúl Sales, portavoz de AES Sigüenza.

