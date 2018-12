La terrorífica historia de “El rostro en el laúd”, una novela de María Auxiliadora Álvarez Comunicae

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 12:37 h (CET) La autora sevillana consigue sumir al lector en una inquietante vorágine de extraños sucesos María Auxiliadora Álvarez es la autora de El rostro en el laúd, una novela corta que consigue condensar el horror más temible en algo más de cien páginas. Artista multidisciplinar (su trabajo está enfocado a la escritura, el dibujo y el diseño gráfico), esta escritora despliega todos sus conocimientos sobre el género de terror en esta fantástica narración.

El rostro en el laúd relata la vida de Julia, una apasionada historiadora que, tras comenzar a rodar un interesante documental, descubre y adquiere el famoso laúd que da título al libro. Aun contrariada por la actitud de la pareja de ancianos que decide vendérselo, se lo llevará a su casa para estudiarlo con más detenimiento, tras lo cual comenzarán a tener lugar extraños sucesos.

Muertes enigmáticas, puertas que se abren, sonidos de extraña procedencia… todo ese misterio que rodea al laúd será poco a poco investigado y descubierto por los protagonistas principales: la ya mencionada Julia y Luis, su hermano. Así, la historia se configura en base a dos voces principales, las suyas, y una tercera: la del juglar que, en tiempos remotos, fue el primer y único dueño del instrumento.

Este perspectivismo le otorga a la novela una textura interesante, plagada de matices, que muestra la complejidad de la historia al verse esta expuesta y explicada desde el sentir de tres personas distintas. “Con estos tres personajes quise hacer un ‘experimento’ en la novela”, comenta la autora, “y es que cada uno de ellos obedece a un tipo de narrador. Con Julia se crea una narración omnisciente; Luis es testigo de los acontecimientos; y el juglar va contando su propia historia”.

Por otro lado, la forma en que la autora ha aunado y conectado historia medieval y tiempo presente hace que todo ese horror que se libera se sienta increíblemente cercano. Sumado a determinados elementos que, de por sí, generan cierto pavor (la Inquisición no suele levantar pasiones, precisamente), la inquietud se potencia hasta puntos inimaginables.

El rostro en el laúd es una historia sobre el poder de orígenes desconocidos, el miedo que produce lo extraterrenal y, sobre todo, toda aquella locura que puede surgir de uno mismo cuando se ciega al perseguir determinados objetivos en su vida. A través de potentes y visuales escenas, los lectores se verán inmersos en una historia que dejará sus cuerpos intactos, si bien no podrán decir lo mismo de su mente.

