ONE OAK plantea unas rebajas más sostenibles mediante la reforestación de 10.000 árboles en Galicia

miércoles, 26 de diciembre de 2018

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 12:42 h (CET) El mercado está evolucionando debido a la aparición de un nuevo tipo de consumidor más responsable, preocupado por su huella sobre el medioambiente, decidido a elegir marcas comprometidas con la reducción de la contaminación y de los residuos y dispuesto a pagar más por productos respetuosos con la naturaleza Las rebajas de enero están a la vuelta de la esquina y, como todos los años, los compradores planifican ya sus próximas adquisiciones. No obstante, en los últimos tiempos el mercado ha ido evolucionando debido a la aparición de un nuevo consumidor que representa ya más de un tercio de la fuerza de compra global: el millennial.

Se trata de un tipo de cliente más responsable, preocupado por la huella de sus acciones sobre el medioambiente y decidido a elegir marcas comprometidas con la reducción de la contaminación y de los residuos. Asimismo, se muestra dispuesto a pagar más por productos respetuosos con la naturaleza. Su estilo de compra ya no es el mismo, tanto por los canales utilizados, -con la importancia cada vez mayor de la venta online- como por la cantidad y la calidad de los artículos adquiridos.

Según el estudio realizado por una plataforma de comercio digital, la cesta media de las rebajas de invierno de 2018 aumentó su valor en un 8% mientras que el número de productos se redujo un 11%, con respecto al año anterior. Estos datos reflejan la tendencia de compra de este consumidor actual que intenta alejarse del consumo masivo e irreflexivo y acercarse hacia un sistema más responsable y respetuoso con el medio ambiente.

A grandes rasgos, consiste en acceder a un menor número de artículos, pero con un precio y una calidad más elevados. Esto asegura una mayor durabilidad y evita la necesidad de fabricar nuevos productos, reduciendo así, el uso de materias primas y la contaminación derivada.

Esta tendencia va en línea con la filosofía de la firma de complementos sostenibles ONE OAK: apoyar la lucha contra el cambio climático, concienciar al consumidor de la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos y tratar de reintegrar al planeta aquellas materias primas que utilizamos.

Los relojes de madera son su producto estrella, pero también cuentan con gorras de madera o corcho y mochilas sostenibles. Toda la madera que forma parte estos artículos lleva el sello internacional FSC, que garantiza que su extracción se produce de manera respetuosa con el medio ambiente.

No solo los componentes de los productos son sostenibles, sino que, además, el impacto ambiental de su fabricación y transporte es menor en comparación con artículos convencionales y se ve compensado por la plantación de un árbol por cada uno de los artículos adquiridos.

Su campaña de rebajas – con descuentos hasta el 30%- está orientada a alcanzar un gran objetivo: la plantación de 10.000 árboles en las áreas afectadas por los incendios de 2017 en As Neves (Galicia), dentro del proyecto Renacer. Para ello, ONE OAK, se compromete a reforestar un árbol por cada producto vendido y, además, a incluir un árbol más en todos los pedidos que contengan una correa adicional.

