Los perfiles digitales que la industria demandará en 2019 Las empresas incorporarán profesionales con habilidades transversales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 01:51 h (CET) En la era del smart data, el blockchain y el machine learning, donde debemos adaptar, reajustar y hasta rehacer nuestra forma de trabajar constantemente, resulta vital estar al día de las tendencias que están por llegar. En este contexto, las empresas necesitan trabajadores con habilidades transversales, capaces de trabajar colaborativamente y hacer frente a los nuevos retos digitales. Por este motivo los profesionales STEM son cada vez más demandados. Perfiles con una amplia visión de negocio y dominio de múltiples disciplinas que se han convertido en la mejor vía para hacerse hueco en el mercado laboral.

En Selligent Marketing Cloud, como especialistas en marketing automation y desde su experiencia con clientes de varios sectores, ha definido algunos de los perfiles laborales que la industria demandará en 2019:

Chief Data Officer Las empresas se han dedicado a recopilar una enorme cantidad de información sobre sus clientes durante los últimos años. Esto exige una figura capaz de implicar al resto de departamentos para instaurar una metodología de gestión de los datos eficaz. La información sobre los consumidores es un verdadero activo para la marca que permite identificar nuevas oportunidades y crear valor para el negocio. “Actualmente cualquier empresa tiene la capacidad de almacenar información sobre sus consumidores, pero pocas saben cómo convertirla en una ventaja competitiva”, explica Rafa Romero, responsable de Selligent Marketing Cloud Ibérica.

En Europa, la reforma de la normativa del RGPD ha obligado a extremar las medidas de seguridad sobre los datos personales por parte de marcas y empresas. El CDO debe ocuparse de que en todos los departamentos se respeten las leyes de protección ya que cualquier fuga de información o robo de datos podría repercutir negativamente en las ventas y reputación de la empresa. “La seguridad y privacidad ha pasado a ocupar un primer plano en la mente de los consumidores. Son conscientes de la relevancia que tienen sus datos para las compañías y es necesario transmitirles confianza”, añade Rafa Romero.

El CDO está al cargo de un área que repercute en todas las demás y, como consecuencia, también en su rendimiento. Para conseguir que la información fluya, adquiere la función de asesor, en todos los niveles dentro de la empresa, desde los encargados de crear las campañas de marketing hasta los responsables de business intelligence.

Especialista en experiencia del usuario (CX) Según PwC, el 73% de las personas consideran la experiencia como uno de los principales factores para decidirse a realizar una compra. Los consumidores tienen las expectativas cada vez más altas y esperan que cada interacción con la marca sea fácil, relevante y eficiente. Sin embargo, a pesar de que las empresas ven la experiencia de usuario como una prioridad, muchas de ellas fallan en el intento de mejorarla.

El especialista en experiencia del usuario tiene que pensar que es lo importante para los consumidores antes, durante y después de interactuar con la marca. Se estudian los perfiles de los usuarios para personalizar el customer journey y adaptarlo al máximo a sus necesidades. Por ello, el experto en experiencia de usuario debe ser capaz de desarrollar productos, servicios y procesos a medida, controlar herramientas de diseño y conocer todos los canales a través de los cuales un consumidor establece contacto con la marca.

Experto en aplicación de IA Las búsquedas por voz a través del móvil y los asistentes de voz en el hogar han cambiado la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Esta tendencia empezó con Siri de Apple y se ha consolidado con Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft y el Asistente de Google como parte visible de la evolución de la IA. Según la firma de análisis y consultoría independiente Ovum, el número de smartphones y altavoces que utilizan asistentes digitales superará al número de personas en 2021.

Los asistentes por voz tienen todavía mucho camino por evolucionar, sobre todo respecto al lenguaje natural y la integración de diferentes funcionalidades. Al ritmo que avanza el mercado de la tecnología, a las grandes marcas no les queda otro remedio que apostar por estar en la vanguardia de esta tecnología. Pero Rafa Romero señala, “la IA ofrece nuevas formas de contactar con el consumidor, pero para aprovechar todas sus ventajas debemos saber cómo éste interactúa con la marca y cuáles de las funciones se adaptan mejor a nuestra marca, no todo vale”.

Experto en geolocalización A pesar de que cada vez son más las personas que utilizan servicios de localización desde su smartphone, las empresas aún no están explotando todo el potencial del geoposicionamiento. La localización se convierte en un valor añadido para las marcas, que pueden contactar con los consumidores y adaptar los mensajes en función de su ubicación, llegar a ellos en el momento y el lugar más indicado para captar su atención.

Contar con un profesional capaz de incorporar la geolocalización a la estrategia de marketing resulta cada vez más importante. De esta forma es posible personalizar la comunicación, ofrecer contenido de valor y mejorar la experiencia del consumidor, siempre procurando ser lo más relevante y menos intrusivos y no abusar de las comunicaciones push.

