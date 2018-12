Torra y el Sanchismo Tenemos que resolver ese problema Carlos Ortiz de Zárate

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 01:43 h (CET) Ha habido muchas alabanzas y pocas críticas al discurso del 24 D de Felipe VI, el president catalán ha puesto el dedo en la llaga. ¡Gran escándalo! Dejemos los aspavientos: gran oportunidad para propulsar el liderazgo que necesita esta España nuestra.

Veamos “el escándalo” que provoca Torra en su réplica al discurso del jefe del Estado: “En Cataluña no hay problema de convivencia sino de democracia”

Discrepo con la primera afirmación y comparto la última.

De ahí que el remitente presuma: “El 'president' revela que entregó a Sánchez un documento de 21 puntos pidiendo una mediación internacional”

En efecto, lo recordaba en mi artículo publicado en este medio: “Rajoy, Puigdemont y la justicia en la UE” “Ignoro si el ex president buscó su detención en Alemania , en todo caso , ha conseguido un excelente jaque contra Merkel…”

Después Bélgica, Reino Unido y Suiza, no apreciaron los delitos imputados por la justicia española por el referéndum catalán.

Tenemos que resolver ese problema.

El jefe del Estado debería tenerlo en mente, sobre todo porque el problema catalán ha sido creado por Rajoy desde que fuera jefe de la oposición, como mostré en mi artículo publicado en este medio: “Las políticas catalanas de Rajoy”: A parte del problema jurídico, tenemos un modelo territorial que no tiene transparencia; siquiera se ha hecho del Senado su sede de debate como estaba programado.

