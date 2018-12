Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Shanghai Shenhua No trabajaba desde abril, cuando no pudo llegar a un acuerdo para renovar su continuidad en el Espanyol Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de diciembre de 2018, 13:08 h (CET) El entrenador español Quique Sánchez Flores se ha convertido este martes en nuevo técnico del Shanghai Greenland Shenhua, equipo de la Superliga china, después de los malos resultados de su antecesor, el local Wu Jingui, quién no pudo superar la séptima posición en Liga.



El extécnico del Atlético de Madrid y Espanyol, entre otros equipos, afronta una nueva experiencia en el fútbol chino con el reto de mejorar el séptimo puesto logrado por el Shanghai Shenhua esta temporada en la competición doméstica y sus irregulares resultados.



El que fuera jugador del Real Madrid y Valencia, en la década de los 90 del pasado siglo, acude a un club donde también entrenó el español Gregorio Manzano (2015-16) e incluso el uruguayo Gustavo Poyet, que fue su sustituto una temporada más tarde.



Sánchez Flores, con una dilatada experiencia en los banquillos, no trabajaba desde el pasado mes de abril, cuando no pudo llegar a un acuerdo para renovar su continuidad en el Espanyol tras dos temporadas. Además, ha dirigido al Watford en Inglaterra, el Benfica en Portugal y a varios clubes en los Emiratos Árabes Unidos.



El entrenador, de 53 años, tratará de revertir la situación del equipo chino y recuperar la versión de los éxitos recientes, como el título de Copa en 2017. Esta campaña, el equipo terminó a más de 30 puntos del campeón por primera vez en la historia del campeonato chino.

