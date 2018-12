Cómo crearse un fondo de armario según WanitaSoul

El fondo de armario juega un papel determinante en la autoestima y en la generación de la imagen que se tiene de uno mismo. Contar con una selección de ropa armónica y adaptada a los rasgos físicos, la rutina y la personalidad ayudará a mejorar la imagen a todos los niveles. A continuación se dan algunos consejos para crear un buen fondo de armario El fondo de armario juega un papel determinante en la autoestima y en la generación de la imagen que se tiene de uno mismo. Contar con una selección de ropa armónica y adaptada a los rasgos físicos, la rutina y la personalidad ayudará a mejorar la imagen a todos los niveles. A continuación se dan algunos consejos para crear un buen fondo de armario:

Incluir ropa de temporada: Para que el fondo de armario sea 100% práctico, hay que asegurarse de que la ropa que se almacena sea de esta temporada. Cuando sea invierno, de almacenar en otro lugar aquellas prendas que sean de primavera-verano. Si se mezcla la ropa de diferentes temporadas resultará muy difícil organizarse.

Almacenar sólo aquellas prendas que sean de la talla adecuada: Con el paso del tiempo el cuerpo cambia y aquellas prendas que en un pasado servían han quedado desfasadas. Procurar deshacerte de este tipo de ropa, para no desaprovechar el espacio del armario y además, podrán influir negativamente en la autoestima, si es que por las circunstancias que sean ya no se tiene el mismo cuerpo que en el pasado. Si no se alejan más de tres tallas de la actual se pueden almacenar estas prendas durante un tiempo prudencial, pero en caso de que se trate de prendas que no se puedan volver a utilizar, lo mejor será que se almacenen en otro lugar.

¿La ropa que se tiene realmente gusta? Para que el fondo de armario sea realmente eficaz, se debe asegurar de que todas las prendas que se tienen, les gustan y les quedan bien. Puede que se tengan prendas que queden bien pero no le gusten y a la inversa. Si este es el caso, hay que deshacerse de ellas y procurar hacerse con una selección que realmente le guste.

Hacer un fondo de armario que sea variado: El verdadero potencial de un fondo de armario se encuentra en la mezcla de diferentes tipos de ropa y estilos. De nada servirá contar con cinco camisas azules, cuatro faldas verdes y dos abrigos marrones. La clave está en saber complementar y enriquecer la selección con soluciones variadas y diferentes. Prestar atención a la paleta de colores y la impresión general que proporciona el fondo. ¿Proporcionan una sensación armónica?

Las prendas deben adaptarse a las necesidades reales: ¿A qué tipo de actividades se destina el tiempo? Si se pasa cinco días semanales trabajando en una oficina, no se va a necesitar el mismo fondo de armario que si se pasa practicando deporte. Se debe contar con una selección que ayude a satisfacer las necesidades a diario.

¿Se adaptan totalmente a las necesidades? Cada persona tiene un cuerpo distinto, por ello encontrar prendas de ropa que se adapten perfectamente a la anatomía puede resultar algo difícil. Intentar que el fondo de armario esté compuesto por aquellas prendas que realmente se adaptan completamente al cuerpo.

