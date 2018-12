Las tecnologías de la información y la experiencia laboral marcarán tendencia entre los perfiles profesionales del 2019 Comunicae

lunes, 24 de diciembre de 2018, 14:17 h (CET) La Agenda Digital de la Comisión Europea prevé que en 2020, el número de vacantes del sector de las tecnologías de la información haya incrementado un 10%. "El mercado empresarial y laboral busca cada vez más perfiles profesionales con competencias tecnológicas avanzadas", apuntan desde Esneca Business School Suena a tópico, pero la tecnología lo ha cambiado todo. Ya no sorprende a nadie ver cómo en la autopista cobra una máquinas o que en un restaurantes es una pantalla táctil la que toma nota de la comanda de los clientes. Y, al parecer, esto no ha hecho más que empezar: la tecnología que llega hará que el mercado empresarial necesite cada vez más expertos profesionales.

Así lo apunta la Agencia Digital de la Comisión Europea, que prevé que en 2020 el número de vacantes del sector de las tecnologías de la información se hayan incrementado un 10%. “Se está viendo que la importancia de este ámbito no deja de crecer, por eso la formación especializada es imprescindible”, apuntan desde Esneca Business School, escuela de negocios online líder en territorio nacional.

Formación especializada

Por otro lado, a lo largo de 2018, algunos de los perfiles profesionales más difíciles de encontrar estuvieron relacionados con las auditorías y los análisis financieros. Así lo apuntó el estudio ‘ManpowerGroup Solucionar la Escasez de Talento’, que también puso de relieve que las empresas destacan la falta de experiencia entre sus candidatos.

“Una de las mejores soluciones a este ‘problema’ es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de acceder al mercado laboral real, mediante contratos de prácticas”, explican desde Esneca Business School, centro formativo en el que se pueden encontrar másters, postgrados y otras formaciones con prácticas garantizadas en empresas de cada sector.

En la escuela, de esta manera, “configuramos la oferta formativa teniendo en cuenta estas últimas tendencias y novedades en el mercado empresarial”. Es por ello que este centro formativo online ha sido recientemente incluido en el TOP25 mundial del Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana (FSO), uno de los más relevantes en el sector.

