Tapas Magazine crea Sin / Sense Frontera, la primera bebida a prueba de boicots Comunicae

lunes, 24 de diciembre de 2018, 10:13 h (CET) Tapas, una revista de gastronomía, lanza Sin / Sense Frontera. Una bebida única elaborada con una mezcla de uvas de viñedos situados en la frontera entre Cataluña y Aragón Tapas, una revista de gastronomía, lanza Sin / Sense Frontera. Una bebida única elaborada con una mezcla de uvas de viñedos situados en la frontera entre Cataluña y Aragón. 100% catalana y 100% española. A prueba de boicots, a prueba de discusiones.

Esta idea nace como respuesta a la tensión política entre Cataluña y el resto de España, que ha provocado discusiones y enfrentamientos en muchas familias. Además de un fuerte boicot a productos de ambos lados especialmente al cava.

Hay 365 días para discutir, pero las fiestas se pueden tener en paz, lo único que la revista busca con esta campaña es tener unas fiestas en paz, sin enfrentamientos. Que en las sobremesas la gente se dedique a reír y hablar de todo lo que les une y no de lo que les separa.

Para eso, la mitad de las botellas fueron etiquetadas como 100% españolas y la otra mitad como 100% catalanas y enviadas a personalidades que alguna vez se han posicionado. Sin embargo, al tirar de la pegatina que divide la etiqueta, se desvela la realidad: "No hay frontera que pueda separar todo lo que tenemos en común". Además, ambas se presentaron en una cata como si fuesen 2 bebidas distintas para, después de probarlas, revelar que su contenido era el mismo.

Todos aquellos que quieran que sus productos se sumen a esta Denominación de Origen Común, podrán descargar un sello de Sin / Sense Frontera y pegarlo donde quieran.

Con esta iniciativa, Tapas pretende que las sobremesas navideñas vuelvan a ser un lugar de celebración y no de enfrentamiento. Brindar por lo que une y no por lo que divide.

Se puede descubrir la campaña en las Redes Sociales de Tapas Magazine o en sinsensefrontera.com

Ver vídeo.

