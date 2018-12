Autotransfer del Sol lanza una web renovada ofreciendo sus servicios de transfer en Málaga Comunicae

lunes, 24 de diciembre de 2018, 10:21 h (CET) Autotransfer del Sol en Málaga es una empresa consolidada en la Costa del Sol, batiendo este pasado año 2018 todos sus récords de venta y calentando motores para iniciar la temporada 2019 con una nueva web renovada y una nueva estrategia de marketing Autotransfer del Sol lleva más de dos décadas ofreciendo a sus clientes un servicio discreto y de calidad en la Costa del Sol para sus traslados privados en la capital costasoleña. Un servicio de taxi privado en Málaga con conductor. Parece simple, pero el servicio más destacado de Autotransfer del Sol es la discreción y calidad de su personal.

Los transfers desde el aeropuerto de Málaga son uno de los servicios más demandados, ofreciendo un servicio que se distingue por su profesionalidad, puntualidad, confort, elegancia y seguridad. Todos sus chóferes son multilingües. Pero ofrecen muchas más opciones a sus clientes:

Traslados privados para bodas en Málaga

Servicio profesional de alquiler de vehículos privados de alta gama con conductor, tanto para los novios, como para el traslado de pasajeros.

Traslados privados a Campos de Golf

Servicio profesional y discreto de transporte, del aeropuerto a su campo de Golf favorito, con traslado de equipo de golf y transporte posterior a su hotel o lugar de residencia.

Traslados para Ferias y Congresos

Málaga es uno de los destinos favoritos para la celebración de ferias y congresos de empresas, tanto los relacionados con el turismo y la hostelería como tecnología y empresa. El moderno y avanzado Parque Tecnológico o el polifacético Palacio de Ferias y Congresos de la capital, son demandados semanalmente por miles de empresas cada año. Cuentan tanto con una flota de minibuses para invitados y grupos, así como vehículos V.I.P. Para traslados privados y discretos de ejecutivos y directivos.

Rutas turísticas privadas por Andalucía

Diferentes rutas dependiendo del número de días con el que se cuente así como el número de personas. La forma más cómoda de descubrir los mejores destinos de Andalucía:

Ruta del Vino de Jerez

Descubrir Las Playas de Cadíz

Sevilla

Antequera: El Torcal

Marbella

Córdoba en el mes de Mayo Con lo que respecta a su flota de vehículos, cuentas con los modelos más modernos, divididos en diferentes categorías: estándar, ejecutivo, lujo, minivan, todo terreno / sub, minibus, etc. Solo se tiene que elegir el vehículo con conductor privado en Málaga que mejor se adapta a las necesidades. Autotransfer del Sol se encargará de proporcionar un servicio distinguido, único, de alta calidad y discreción total.

Datos de contacto

Autotransfer del Sol

Servicio alquiler de vehículos privados con conductor en Málaga

Ctra. Carril de Guetara, 59 - Pol. Villa Rosa - 29004 Málaga

Reservas: +34 952 002 699 - +34 629 035 542 " reservas@autotransferdelsol.com

https://www.autotransferdelsol.com/

