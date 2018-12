Madrid y Baskonia ganan y la lucha por la Copa se aprieta El cuadro de Pablo Laso culminó una larga semana de partidos Redacción Siglo XXI

lunes, 24 de diciembre de 2018, 08:47 h (CET) Real Madrid y Kirolbet Baskonia saldaron con victoria la jornada 13 de la Liga Endesa, al vencer (80-74) al UCAM Murcia y (64-81) al Unicaja este domingo, mientras que la lucha por la Copa del Rey se apretó con los triunfos de BAXI Manresa, Valencia Basket, Divina Seguros Joventut y Tecnyconta Zaragoza.



El cuadro de Pablo Laso culminó su larga semana de partidos, después de la doble ración de Euroliga, con la clasificación deportiva matemática para el torneo del K.O. que acogerá la capital española en febrero. El Madrid sufrió ante los murcianos, que se metieron en el partido con un gran tercer cuarto (16-26).



En un puño llegó el desenlace, con un triple de Llull para golpear a los visitantes y unos tiros libres de Felipe Reyes. El segundo no entró, pero la agresividad del rebote ofensivo permitió escaparse en cuatro puntos a los blancos, con medio minuto por delante. Trey Thompkins (22 puntos) fue el mejor en el WiZink Center.



Mientras, Baskonia, con las mismas 10 victorias que el Madrid --a una del líder Barça Lassa--, selló de manera virtual su clasificación para la Copa con una victoria arrolladora sobre Unicaja. El cuadro malagueño perdió su condición de invicto en el Martín Carpena, desde un 0-12 inicial que lanzó a los vascos. Voigtmann, que rozó el triple doble (11 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), lideró a un Baskonia que deja a Unicaja cuarto (9).



SE APRIETA LA LUCHA POR LA COPA

Por otra parte, se apretó la lucha por situarse en el 'Top 8' con cuatro jornadas por delante y que da billetes para la próxima Copa del Rey. El BAXI Manresa siguió una semana más con su condición de equipo revelación, a costa del Monbus Obradoiro (90-97), a quien tumbó para celebrar su octava victoria. Ryan Toolson cambió la dinámica con un tercer cuarto de 21 puntos.



Mientras, el Valencia Basket, ya completamente enderezado para Navidad después de un mal inicio de otoño, mostró más calma este domingo en el WiZink Center (79-83), en los compases finales de un duelo con alternancias ante el Movistar Estudiantes. Un triple de Guillem Vives y otro de Sam Van Rossom voltearon el marcador en el momento oportuno, de 70-67 a 70-73; y el propio Van Rossom dio la puntilla con otro triple. El Valencia dejó al equipo 'telefónico' penúltimo (3-9).



En Badalona, el Divina Seguros Joventut se impulsó con un holgado 84-64 ante el Iberostar Tenerife. El escolta estadounidense Dakota Mathias, con 14 tantos, y su compatriota Luke Harangody, con 13 puntos dominando bajo los aros, guiaron a la 'Penya' hacia su séptima victoria del curso. Igualó así en la tabla liguera con los tinerfeños (7-6), en cuyas filas destacaron con 12 puntos Ferran Bassas, Javi Beirán y Mamadou Niang.



Mientras, con suspense por culpa de un fallo en el marcador, el Tecnyconta Zaragoza logró la séptima victoria en un duelo que alargó los malos números como visitante del Herbalife Gran Canaria (71-69). A medio minuto del final llegó el parón, que no distrajo a Okoye en sus dos tiros libres que ponían por delante a los locales. El cuadro canario no diseñó una buena jugada final y los maños se llevaron el partido para seguir soñando con la Copa.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 13.

-Sábado.

Montakit Fuenlabrada - San Pablo Burgos 80-89.

Delteco GBC - Barça Lassa 71-104.

Cafés Candelas Breogán - MoraBanc Andorra 85-79.

-Domingo.

Movistar Estudiantes - Valencia Basket 79-83.

Divina Seguros Joventut - Iberostar Tenerife 84-64.

Real Madrid - UCAM Murcia 80-74.

Monbus Obradoiro - BAXI Manresa 90-97.

Unicaja - Kirolbet Baskonia 64-81.

Tecnyconta Zaragoza - Herbalife Gran Canaria 71-69.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PJ G P PF PC

1 Barça Lassa 13 11 2 1.151 978.

2 Kirolbet Baskonia 13 10 3 1.132 911.

3 Real Madrid 13 10 3 1.144 1.009.

4 Unicaja 13 9 4 1.113 1.059.

5 BAXI Manresa 13 8 5 1.072 1.046.

6 Valencia Basket 13 8 5 1.025 1.016.

7 Iberostar Tenerife 13 7 6 1.041 987.

8 Divina Seguros Joventut 13 7 6 1.012 1.041.

9 Tecnyconta Zaragoza 13 7 6 1.058 1.096.

10 UCAM Murcia 12 5 7 885 926.

11 San Pablo Burgos 13 5 8 1.042 1.069.

12 MoraBanc Andorra 13 5 8 1.050 1.107.

13 Monbus Obradoiro 13 5 8 1.009 1.069.

14 Montakit Fuenlabrada 13 5 8 1.002 1.087.

15 Herbalife Gran Canaria 13 4 9 1.043 1.079.

16 Cafés Candelas Breogán 13 4 9 978 1.051.

17 Movistar Estudiantes 12 3 9 938 1.026.

