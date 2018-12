Sevilla y Valencia se alían con el descuento antes de las vacaciones Ben Yedder arrebata el triunfo al Leganés y Piccini suaviza otra bronca en Mestalla Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de diciembre de 2018, 08:45 h (CET) El Sevilla empató (1-1) este domingo su partido en Butarque en el minuto 91, gracias a un gol de Ben Yedder que estropeó las Fiestas al Leganés, mientras que el Valencia se alió también con el descuento (2-1) ante el Huesca y el Rayo sacó los tres puntos ante el Levante en la jornada 17 de LaLiga Santander, la última antes de las vacaciones de Navidad.



Un tempranero gol de cabeza anotado por Mikel Vesga, después de un centro templado de Allan-Roméo Nyom desde el lado derecho, mandó en el sur de Madrid hasta poco antes del pitido final. El 'Lega' estiró su racha sin perder a los nueve partidos, aún en pelea por alejar la zona baja porque perdonó a un Sevilla que se quedó con 10 en el descanso, por la expulsión del 'Mudo' Vázquez en el túnel por decir al árbitro: "Eres un caradura".



El cuadro de Pablo Machín jugó mejor con uno menos porque el equipo 'pepinero' se metió demasiado atrás. Con todo, no fue hasta el tramo final cuando el Sevilla logró crear ocasiones, con un palo de Amadou a centro de Roque Mesa. En-Nesyri también se encontró con la madera. El canario hizo una vez más de motor sevillista, y encontró el pase al desmarque de Ben Yedder, en la espalda de Siovas, para sacar el punto que deja a los andaluces terceros a dos puntos del Atleti y cinco del Barcelona.



Mientras, en Mestalla, un gol del defensa Cristiano Piccini en el minuto 94 dio el triunfo al Valencia en casa sobre el Huesca, suavizando otra tarde de bronca con Marcelino ya cuestionado en el banquillo 'che', además de la directiva, para dejar al equipo octavo con 22 puntos y a cuatro de la zona europea.



Tras un buen inicio de los locales, Dani Parejo abrió el electrónico de Mestalla a los 25 minutos. El capitán valencianista remató mordido con la zurda en el corazón del área, culminando así una bonita triangulación junto a Rodrigo Moreno y Denís Chéryshev por la banda izquierda del ataque.



Los oscenses mantuvieron el ritmo gracias a las paradas de Roberto Santamaría e incluso igualaron por mediación de 'Cucho' Hernández, de penalti en el minuto 72. David Ferreiro estrelló una falta en el travesaño poco antes del 90', en cuyo descuento llegó el tanto de Piccini con un zurdazo de volea desde la frontal, a pase de cabeza de Rodrigo. Un golpe más para el colista Huesca.



VALLECAS GANA AL LEVANTE PARA CREER EN EL 2019

Además, el Estadio de Vallecas ofreció el último partido del año y el Rayo dejó los tres puntos en casa, para ponerse a tres de la salvación y marcharse de vacaciones con buen sabor de boca. Los de Míchel ganaron un duelo de toma y daca con el Levante, gracias a la profundidad de Álex Moreno, el criterio y olfato de Raúl de Tomás y las paradas de Dimitrievski.



El Rayo tuvo la primera a los 30 segundos, en un duelo abierto, en el que pudo la necesidad local. Roger hizo lucirse al meta local en un mano a mano claro y el Rayo explotó la banda izquierda hasta que un centro de Álex Moreno terminó en gol en propia de Toño. El equipo madrileño salió mejor también en el segundo tiempo, pero la clásica carrera de Morales encontró a Rochina para hacer el 1-1.



De nuevo se abrió el intercambio de llegadas y Dimitrievski aseguró la portería local. Mientras, otra jugada de Álex Moreno terminó con rechace del meta rival Oier y el balón en los pies de 'RDT'. El Levante llegó a ver puerta por medio de Coke, pero en fuera de juego, y el Rayo se quedó los último puntos del año, un gran 2018 para el Levante de Paco López, décimo en la tabla.

