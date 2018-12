Esta noche es Nochebuena Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad… Manuel Montes Cleries

domingo, 23 de diciembre de 2018, 15:00 h (CET) “Saca la bota María que me voy a emborrachar”. Así cantaba la segunda estrofa del viejo villancico nacido del pueblo sencillo. Hoy ya no circulan las botas de vino; ni tampoco las personas políticamente correctas cantan villancicos. Hace unos días en un programa, que presume de “progre”, dirigido por Buenafuente, un público “modelno” reía las payasadas del susodicho Andreu referentes a la Navidad. El, por otra parte, excelente comunicador, leía con soltura en el telepronter el discurso que le habían preparado sus guionistas.

En un momento de su perorata, el Señor Buenafuente se carcajeó de aquellos que nos gusta que los adornos callejeros se basen en la fuente de todo: el nacimiento de Jesús. Decía en su alocución que ya se ve claramente por los signos externos que es Navidad; que sobran las referencias cristianas en el mismo; que es suficiente con que se vea regalos, luces, aglomeración de público; pero no decía el porqué de su petición: quieren quitar la esencia de la Navidad. Su tesis fue después complementada con las opiniones de una periodista de solera: Nieves Concostrina, que redondeó la noche no dejando títere con cabeza. Se cargó de un plumazo a todas las dinastías reales y puso a los Papas de “aquella manera”. Generalizando… que es gerundio.

Aunque a algunos les fastidia, seguimos celebrando la llegada a este mundo del Hijo de Dios y eso lo entienden perfectamente los niños y aquellos, creyentes o no, que reconocemos la evidencia de una forma de vivir el amor, la familia, la amistad y la buena voluntad. Tenemos un Papa –Francisco- que es un ejemplo para todos nosotros de cordura, fe y bien hacer. Del cual me siento muy orgulloso. Con permiso de la señora Concostrina.

Así que les transmito de nuevo mi buena noticia de hoy: "Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad… lo pasaremos muy bien, sin llegar a emborrachar" (Perdón por la birria de ripio).

