Navidades Healthy La otra cara de la navidad Ana Ruiz de Infante

sábado, 22 de diciembre de 2018, 01:03 h (CET) Ya estamos en Navidad, y a estas alturas seguro que ya sabréis lo que cocinaréis estos días….Lo cierto es que cuando llegan estas fechas nunca pensamos en preparar menús saludables, ligeros, digamos que lo “light” pasa a segundo plano, solemos comprar de todo sin fijarnos demasiado en las calorías, porque sin duda ahora se trata de disfrutar, son días especiales en los que todo vale sin preocupamos por ganar unos kilitos de más.

La semana pasada acudí a un acto organizado en el hotel Palace: Navidad Saludable 2018. Pilar Carrizosa, Periodista y Escritora, en colaboración con el hotel Palace, nos presentaron la iniciativa “Menú Navidad Saludable 2018”, una idea con la que prentenden dar la bienvenida a la “otra cara de la Navidad”, alejada de grasas y los excesos de la mesa. Los productos artesanos, del campo y de la huerta que contienen vitaminas y minerales, fibra y otros nutrientes, nos ayudarán a desplazar el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, azúcares o sal, y serán indiscutiblemente los protagonistas de una “Navidad Saludable”.

El acto estuvo presentado por el el actor Pepe Ruiz, cofrade de una larga lista de productos como el del jamón de Guijuelo, del aceite Oliva Virgen Extra de Tudela, entre otros, pero sobre todo un gran amante de la buena mesa.

Tuvimos la oportunidad de presenciar un showcooking a cargo del equipo del chef Luque, que nos mostró un menú healthy perfecto para estos días, ideas para hacer en casa en familia y convertirnos en “anfitriones- bio”:

Crema de calabaza y papaya con pistachos y flores de bimi

Pularda a baja temperatura rellena de frutos deshidratados, crema de turrón crujiente Pularda de serie limitada de Coren, preparadas por las monjitas clarisas. Se produce en edición limitada de 5.000 unidades, y dentro del recinto del Convento donde se encuentra la granja y en el que las monjitas las crían con esmero sólo para Navidad….

Milhojas de chocolate con pistachos y arándanos En realidad comer sano no debería estar reñido con la Navidad ni con cualquier otra estación, ¿no os parece?

