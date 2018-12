El Alavés acaba el año Europa y el Getafe logra un empate agridulce en Montilivi En Montilivi, Girona y Getafe se repartieron los puntos en un choque marcado por la igualdad Redacción Siglo XXI

sábado, 22 de diciembre de 2018, 00:36 h (CET) El Deportivo Alavés se llevó los tres puntos en su visita a la Real Sociedad (0-1) gracias a un tempranero gol de Calleri que permite a los vitorianos pisar puestos europeos tras la decimoséptima jornada, mientras que el Getafe desperdició una buena oportunidad para salir victorioso de Girona después de dejarse empatar a falta de cinco minutos (1-1).



En el nuevo Anoeta, el equipo del 'Pitu' Abelardo realizó un gran comienzo para salir triunfador de Donosti. El ritmo alto y el buen nivel de sus jugadores más adelantador acabó dándole rédito desde muy pronto. A los diez minutos un gran centro de Borja Bastón fue cabeceado a gol por Calleri anotó su cuarto tanto en Liga.



En la segunda mitad, el cuadro de Asier Garitano cambió la cara y mejoró sus prestaciones. Januzaj, desde lejos, y Oyarzábal con un remate que no pudo conectar, pudieron haber cambiado el signo del choque, pero el 0-1 campeó hasta el minuto 90. Destacó el debut de Ander Barrenetxea, de 16 años, el segundo futbolista más joven en estrenarse con la Real en Primera.



La victoria de los babazorros, cuestionada por una mano de Maripán en la que el colegiado se negó a mirar el VAR, les permite volver a la senda del triunfo cuatro partidos después, los mismos que lleva perdiendo el combinado 'txuri urdin' de manera consecutiva. Los vascos se quedan con 19 puntos, cuatro por encima del descenso.



En Montilivi, Girona y Getafe se repartieron los puntos en un choque marcado por la igualdad y por el dominio alterno de ambos conjuntos. Los locales avisaron a los diez minutos con su mejor hombre, Stuani, pero su remate con el exterior se fue fuera. En los azulones, Jorge Molina devolvió la respuesta con un flojo disparo.



Sin embargo, la oportunidad más clara fue la de Portu, que desperdició un mano a mano con David Soria. El ariete del Girona la tiró contra el portero y dio vida a un Getafe que salió mejor en la segunda mitad. Los de Bordalás, que no pierden fuera de casa desde el 19 de agosto (Bernabéu), dieron un paso al frente y pudieron adelantarse con un gol de Ángel tras dos oportunidades para los locales.



La más clara, una de Bernardo a los 58 minutos, que sacó el meta azulón con una gran intervención. Pero, los de Eusebio Sacristán no estuvieron finos y acabaron pagando su falta de puntería. Ángel remató con fuerza un gran centro de Antunes a la hora de partido y empinó la cuesta para los rojiblancos.



El Girona volvió a adueñarse de la iniciativa y encontró premio a su insistencia con un testarazo de Bernardo, que al final consiguió batir a Soria cuando apenas restaban cinco minutos para el 90'. Alcalá, con otro buen remate, estuvo a punto de fastidiar al Getafe. Sin embargo, nada cambió y el empate deja a los madrileños, quintos, y a los catalanes, octavos.



Villarreal - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 21.30.

